Ospedale e Casa della Comunità di Bra, Icardi: “Un passo avanti verso la loro realizzazione”

"Bra e i comuni limitrofi potranno usufruire di un importante potenziamento della rete dei servizi sanitari territoriali proprio grazie al lavoro di squadra, iniziato da qualche anno tra l’Assessorato alla Sanità regionale e l’ASL CN 2, seppur con una tempistica più ampia del previsto. La Regione Piemonte sta proseguendo con la realizzazione degli obiettivi di potenziamento della rete ospedaliera, investimenti nell’edilizia sanitaria e rafforzamento della medicina territoriale in continuità con le scelte politiche compiute dalla Giunta regionale negli anni scorsi”- dice il Presidente della Commissione Sanità e Sociale del Consiglio Regionale, Luigi Genesio Icardi, già assessore regionale alla Sanità nella precedente Giunta.

“Si tratta di un progetto lungimirante che tiene conto della rapida evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione piemontese che - prosegue Icardi - non diversamente da quanto accade nelle altre regioni italiane, riguardano soprattutto le persone affette da malattie croniche, come il diabete, l’ipertensione, le malattie allergiche e l’artrite”.

Con la determina dirigenziale del 14 luglio 2025 n. 400, infatti, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico e il piano finanziario degli investimenti per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità di Bra per un importo complessivo che ammonta a euro 20.505.875,00. All’approvazione del programma degli investimenti seguirà la richiesta di ammissione al finanziamento al Ministero della Salute, secondo quanto stabilito nell'accordo di programma integrativo sottoscritto nel novembre 2023 dall’allora assessore alla Sanità regionale Luigi Icardi.

“La Regione Piemonte - dice Icardi - grazie a una solida programmazione degli investimenti del PNRR, subito dopo la pandemia, ha puntato sulla realizzazione delle Case di Comunità, prevedendone la realizzazione di ben 91 unità sul territorio regionale con un investimento di 140 milioni di euro, dei quali 122 sono fondi PNRR. In provincia di Cuneo, è prevista la realizzazione di ben 14 Case della Comunità che offriranno servizi di assistenza primaria, specialistica ambulatoriale, prevenzione, diagnostica di base e integrazione coi servizi sociali soprattutto per i pazienti cronici.

Gli Ospedali di Comunità, invece, sono dedicati ai pazienti che richiedono un'assistenza infermieristica continuativa e un monitoraggio costante, anche notturno, che non può essere fornito a domicilio. Sono strutture sanitarie intermedie tra l'assistenza domiciliare e il ricovero ospedaliero. In Piemonte si prevede la realizzazione di 30 Ospedali di Comunità, dei quali 27 con i fondi del PNRR per un ammontare complessivo di 77 milioni di euro. È plausibile, purtroppo, che i tempi di realizzazione richiesti per riqualificare e riutilizzare l’ex ospedale “Santo Spirito” di Bra, come l’Assessore regionale alla Sanità ha riferito a fine marzo in un’informativa in Commissione Sanità del Consiglio Regionale, si siano dilatati per motivi diversi, tra i quali il rispetto delle osservazioni della Soprintendenza per strutture di oltre 70 anni di età. L’importante, tuttavia, è andare avanti con i progetti di sanità pubblica richiesti e attesi dai cittadini”.