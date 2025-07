Caramello lascia la commissione edilizia, il centrodestra di Mondovì: "Accordo previsto dalla coalizione"

Ha rassegnato le proprie dimissioni il geometra Gianpiero Caramello, segretario cittadino di Forza Italia, che era stato indicato come componente per la commissione edilizia dalla commissione di centrodestra.

Le dimissioni, con la relativa surroga per votazione, sono state ufficializzate nel corso del consiglio comunale che si è svolto a Mondovì Piazza, lo scorso giovedì 24 luglio, presso l'atrio del tribunale.

Il consigliere del centrosinistra Cesare Morandini ha chiesto di poter conoscere le ragioni delle dimissioni,.

L'assessore Francesca Bertazzoli ha letto le motivazioni indicate da Caramello: "la decisione è stata intrapresa poiché richiesta dalla compagine di centrodestra, al fine di consentire l'individuazione di un nuovo componente".

Il consiglio ha poi eletto il geometra Ermanno Dardanelli con: 6 voti a favore e 10 bianche.

A margine del consiglio Rocco Pulitanò (FDI), Enrico Rosso (Ideali in Comune), Carluccio Cattaneo (Lega), in riferimento alle motivazioni lette in Consiglio Comunale dall’assessore competente Francesca Bertazzoli riguardo le dimissioni del membro della Commissione Edilizia della città di Mondovì, hanno poi dichiarato: “Le dimissioni erano previste: a monte vi erano accordi tra i gruppi politici per un avvicendamento all’interno della Commissione Edilizia.”