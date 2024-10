Soroptimist Cuneo premia l'Istituto Geometri “Bianchi-Virginio”, primo in Italia con il progetto “Rigenerazione città giovane” [FOTO E VIDEO]

Invitato da Soroptimist Cuneo a partecipare al concorso nazionale “Rigenerazione città giovane”, l'Istituto Geometri “Bianchi-Virginio” di Cuneo si è qualificato primo in Italia tra gli altri partecipanti con il progetto “La città che vorrei”. Ieri, giovedì 17 ottobre, l'inaugurazione dei nuovi arredi donati da Soroptimist Cuneo per l'Istituto, i cui corridoi sono ora abbelliti con divanetti colorati che invitano gli studenti a socializzare. Con l'ulteriore cifra donata è stato invece incaricato un editore per la pubblicazione di un libro dove gli allievi hanno avuto la possibilità di approfondire i progetti che hanno proposto nelle tavole del concorso.





Al bando, avviato nell'anno scolastico 2022-2023, hanno partecipato gli studenti delle attuali classi quinte, che sono partiti da un sondaggio rivolto ai giovani cuneesi per sapere come vorrebbero migliorare la loro città. Hanno,quindi, elaborato proposte progettuali di riqualificazione creando spazi culturali e di relazione per i giovani e implementare la mobilità attiva.

GUARDA QUI IL VIDEO:



Un obiettivo che si inserisce perfettamente con le finalità didattiche delle docenti di progettazione Marcella Coscia e Luisa Barutta, che hanno guidato i ragazzi nello sviluppo dei lavori.

“Abbiamo sempre stimolato i ragazzi ad una partecipazione attiva alla vita della città – spiegano - . Insegnando progettazione, riteniamo stimolante per gli studenti focalizzare l'attenzione su aree degradate della città, con progetti relativi a inclusione, abbattimento barriere architettoniche e culturali, tutela del paesaggio e del patrimonio storico architettonico, proponendo suggestioni, provocazioni e suggerimenti su come potrebbe migliorare la nostra bella città.

La partecipazione al concorso ci è sembrata dunque un’ottima occasione per rielaborare i progetti svolti negli ultimi anni e avvicinare i nostri studenti alle tematiche della rigenerazione urbana, incentivati dalla competizione che è sempre stimolo per mettersi in gioco e sfidare le proprie capacità. E come sempre la risposta partecipe degli studenti ha superato ogni aspettativa. Ringraziamo – concludono -, quindi, Elena Cavallo con l'associazione Soroptimist di Cuneo per averci offerto questa opportunità e per aver contribuito con il dono dei divanetti a migliorare gli spazi di relazione dei nostri studenti”.







Sono stati gli stessi ragazzi i protagonisti del progetto che nel corso dei lavori hanno anche interagito con i più piccoli della primaria Luigi Einaudi, accogliendo le loro richieste.

Terminata l’indagine, tutte le proposte sono state tradotte nelle tre tavole presentate al concorso a Roma, fino alla riproposizione nella mattinata di ieri, giovedì 17 ottobre, presso i locali dell'Istituto.



Plauso ai giovani premiati da parte delle socie di Soroptimist Cuneo e della loro presidente Elena Cavallo, che ha sottolineato come l’interazione degli studenti con i giovanissimi della scuola primaria sia stato il valore aggiunto che ha contribuito alla buona riuscita del progetto.



Anche la nuova dirigente dell’Istituto Paola Demarchi, lodando il lavoro svolto, ha sottolineato l’importanza di continuare a seguire in futuro questo approccio empatico verso gli utenti finali che è emerso dal progetto,

ritenendo questo un evento edificante per la formazione dei ragazzi, che li favorirà nell'inserimento lavorativo dopo il percorso di studi.





L’istituto per geometri Bianchi Virginio sarà visitabile dagli studenti delle classi terze medie nelle giornate di scuola aperta:

lunedì 28 ottobre dalle 14,30 alle 16,30

lunedì 18 novembre dalle 14,30 alle 16,30

lunedì 16 dicembre dalle 14,30 alle 16,30

lunedì 13 gennaio dalle 14,30 alle 16,30



Per prenotazioni scrivere a

Luisa.barutta@bianchivirginio.it