La Fiera del Porro Cervere festeggerà 45 anni con tante novità [FOTOGALLERY]

Si è svolta nei locali della Pro Loco cerverese il 19 ottobre, la presentazione della 45^ edizione della Fiera del Porro Cervere, una tra le più attese manifestazioni regionali, considerata un’eccellenza tra le proposte del territorio, che vedrà quest’anno come madrina e presentatrice, l’ex Miss Italia: Francesca Bergesio. Il maltempo purtroppo non ha permesso di regalare lo spettacolo degli anni precedenti, in cui la presentazione veniva svolta nella Valle dei Porri, in mezzo alle sterminate coltivazioni del pregiatissimo e gustosissimo ortaggio, ricco, inoltre, anche di proprietà benefiche, ma nonostante questo non è mancato l’entusiasmo degli organizzatori nel presentare questa nuova edizione, in testa a tutti il sindaco cerverese Corrado Marchisio e il senatore Giorgio Maria Bergesio, presidente del Consorzio per la tutela e valorizzazione del Porro Cervere.

Alla base rimane la caratteristica principale della Fiera del Porro Cervere, quella di essere uno dei più attesi eventi enogastronomici regionali, simbolo di eccellenza e qualità, dove grazie ai diversi gemellaggi, a volte anche inaspettati, i partecipanti hanno la possibilità di gustare il pregiato porro cervere, declinato in un caleidoscopio di forme e ricette. Dagli antipasti ai primi, dai secondi fino al caffè. La formula di base non cambia, ci saranno le cene a menù fisso su prenotazione, e quelle libere, con la speranza di trovare posto. Il tutto si svolgerà nel Palaporro, inaugurato lo scorso anno e costruito all’uopo.

Prima novità rivolta soprattutto ai giovani, riguarderà le domeniche di mercato, quando sarà allestito un palco dove verranno proposti momenti di musica e intrattenimento. "Si tratta di un nuovo progetto, voluto e finanziato dalla presidenza del consiglio della Regione, dalla camera di Commercio di Cuneo, da Confartigianato Cuneo e da Ascom Bra", spiega il sindaco Marchisio, “il programma è ancora in via di definizione, ma sarà sicuramente notevole”.

C’è da dire comunque, che oltre la notevole proposta enogastronomia e lo spettacolo, uno dei motivi del successo della Fiera del Porro Cervere, è lo straordinario lavoro della Proloco e dei volontari con il loro insostituibile contributo. Sono oltre 300, alcuni giovanissimi, altri presenti da sempre, che tornano ogni anno con un unico obiettivo: "Far star bene le persone", come sottolinea Corrado Marchisio.

Per questa nuova edizione, le prenotazioni hanno bruciato ogni record: in appena 48 ore tutti gli appuntamenti gastronomici sono andati letteralmente a ruba, mettendo sotto grande pressione un centralino che in sole due serate si è trovato costretto ad annunciare il “tutto esaurito”.

Il programma è confermato rispetto all’edizione precedente: la kermesse avrà inizio Sabato 9 Novembre e terminerà domenica 24 Novembre, sviluppando in due settimane una variegata combinazione di appuntamenti con menu, sapori, atmosfere e novità tali da rendere ogni singolo evento diverso dall’altro.

“La Fiera del Porro Cervere - dice il sindaco di Cervere, Corrado Marchisio - è un evento che ha saputo nel tempo migliorarsi anno dopo anno, fino ad arrivare ad essere un fenomeno sociale di rilevanza nazionale. Quest’anno la Pro Loco “Amici di Cervere” ha ricevuto e ben meritato il prestigioso riconoscimento UNPLI “Sagre di qualità”, premio che certifica il valore di questa fiera, un riconoscimento che la inserisce tra le migliori fiere a livello italiano.Si tratta di un progetto che coinvolge un’intera cittadina e che viene ripagato dall’affetto di tutti voi: migliaia di ospiti e di amici che nel mese di novembre trovano in noi una famiglia pronta a far trascorrere alcuni momenti di semplice e gratificante serenità.Questa è la Fiera del Porro Cervere, niente meno e niente di più di questo: la fiera del Porro siamo tutti noi”.

“Per la 45esima volta non sarà una fatica, ma un onore”, esordisce il presidente della Pro Loco Amici di Cervere, Giovanni Rinero, “perché è un onore raccogliere i sorrisi di migliaia di persone e trasformarli in una grande famiglia. Per noi questo grande evento è in realtà racchiuso tutto qui: vi prepariamo tavola per avervi ospiti, per ascoltare i vostri racconti, per condividere alcune ore di gioia condivisa. In questa semplicità c’è un tesoro incommensurabile che il passare degli anni non scalfisce minimamente: tutto è convivialità perché la convivialità è tutto. Le vostre storie, e la nostra storia, si siederanno a tavola ed avranno molto da raccontarsi: ne usciremo con qualcosa di prezioso da portarci dentro tutti quanti, quel qualcosa che ci fa sentire comunità e che ci sprona a fare sempre meglio”.

“Come ogni anno - dice il presidente del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione del Porro Cervere, sen. Giorgio Bergesio - presentiamo un prodotto buono e salubre, di ottima qualità, frutto di un lavoro costante, faticoso e paziente ancora pervaso da una forte componente manuale che i nostri produttori, custodi di una esperienza lavorativa che si tramanda da generazioni ormai su un arco di tempo a cavallo di tre secoli, interpretano con grande passione e professionalità. Purtroppo i recenti cambiamenti climatici hanno influito anche sui tempi di coltivazione del porro, ritardando di alcuni giorni la maturazione, ma le mani sapienti dei produttori hanno permesso di avere una qualità eccellente anche quest’anno. Un ringraziamento particolare alla Proloco amici di Cervere ed alle centinaia di volontari cerveresi e non che ogni anno costituiscono il vero e proprio motore della fiera”.

Con l’edizione 2024, la Fiera del Porro Cervere apre una finestra anche sul fronte della cultura attraverso un doppio importante appuntamento nelle date di Sabato 16 e Sabato 23 Novembre, quando saranno presentati il film “Onde di terra” (di Andrea Icardi, prodotto da SISCOM del cerverese Renato Sevega) ed il libro “Una vita nello specchio” (di Carlo Passone, la biografia del campione di Pallapugno Massimo Berruti). Due storie che affondano le radici nelle nostre terre piemontesi, raccontando anni difficili che le nuove generazioni hanno il bisogno e il dovere di conoscere.

Tra le novità anche la canzone “Siamo noi quelli del Porro Cervere”, realizzata interamente attraverso l’uso dell’A.I., che sui social ha raccolto decine di migliaia di ascolti in appena pochi giorni.

Anche per questa edizione ci sarà l’assegnazione del Porro d’Oro, che verrà consegnato al dott. Paolo Mana, segretario comunale di Cervere, Murello e Luserna San Giovanni, come segno massimo di gratitudine per il servizio prestato alla comunità cerverese dal 1° gennaio 1991 ad oggi. Al termine dell’anno corrente il dott. Mana raggiungerà la quiescenza portando a termine il proprio servizio per il Comune di Cervere.

Tanti sono anche per questa edizione i gemellaggi, che caratterizzano in modo univoco l’evento, tra i quali spicca quello con il Monastero del Silenzio di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Stante che alla fine di un buon pasto, ci sta sempre bene un buon caffè, la Fiera del Porro Cervere ha voluto anche in questo esagerare e stupire, andando a scovare un’eccellenza quale il caffè prodotto dentro le mura del monastero di Montecuccoli, da una comunità monastica che porta avanti un sistema di torrefazione unico al mondo, con legno di quercia, attraverso la quale si ottiene un caffè che non dà acidità di stomaco, nervosismo o difficoltà a dormire.

Gli altri gemellaggi sono quelli con: Comune San Sosti e Associazione Sansostese Calabresi di Bra, che porterà i colori e i sapori della Calabria, nel cuore del Piemonte per la serata delle Eccellenze di Terra 2024; il Comune di Celle di Macra, custode prezioso della grande storia e tradizione degli acciugai della Val Maira; il Comune di Barolo e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che porteranno i propri prodotti per la serata delle Eccellenze; il Comune di Bra con il Consorzio Pane di Bra, che attraverso il laboratorio dei “Creatori di Eccellenze” di Confartigianato Cuneo porteranno il gustosissimo e pregiato “Pane di Bra”, sulle tavole della fiera; il Comune di Entracque, con la sua rinomata “patata di Entracque”; il Comune di Varazze con la famosa focaccia genovese, direttamente dai laboratori del Pastificio Vernazza; il Comune di Castellazzo Novarese, che porterà la pregiata Gorgonzola DOP “Eredi Angelo Baruffaldi”, dolce e piccante; il Consorzio Fontina D.O.P.; il Comune di Tarantasca, noto per le carni cunicole, che porterà a Cervere il famoso Coniglio di Tarantasca; il Comune di Salmour, con la particolare birra ricavata dal Grano Rosso di Salmour; i risi selezionati dall’associazione Strada del Riso Piemontese di Qualità, che corre tra Milano e Torino, lungo il confine tra Piemonte e Lombardia, dove il riso trova la sua massima espressione di qualità; il Comune di Bene Vagienna, con i famosi “Basin di Madama Racchia ”, tanto amati da Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica Italiana.

Tra i tanti gemellaggi e le collaborazioni, si cita ancora la Pro Loco Monticello Conte Otto che assieme alla Fiera del Porro Cervere, con la “Sagra e Fiera Franca di San Matteo”, si è aggiudicata il marchio “Sagra di qualità”; la speciale collaborazione con Agrimontana, il Prosciutto Teo Costa (Castellinaldo, CN), INALPI (Moretta, CN), Hizumo (Fossano, CN), la Gelateria Ritrovo Orchidea di Squatrito Alessandro (Oliveri, ME), la Scuola alberghiera Multicenter School di Pozzuoli (NA).

Per quanto riguarda la proposta gastronomica specifica per ogni serata, rimandiamo ai menù consultabili sul sito ufficiale della Fiera del Porro Cervere: https://www.fieradelporrocervere.it/menu/

Complessivamente si tratta di 10 appuntamenti su prenotazione e 5 ad ingresso libero. Nonostante si sia registrato immediatamente il tutto esaurito, il consiglio per chiunque voglia partecipare è di chiamare comunque il numero ufficiale 0172 1640001 poiché, in caso di disdette che vanno a liberare dei posti, gli stessi vengono immediatamente messi a disposizione dei più fortunati.