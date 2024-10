Off The Grid: il nuovo Battle Royale che integra blockchain e criptovalute

Il genere dei Battle Royale è molto famoso nell’ambito del gaming competitivo, grazie a titoli come Fortnite, PUBG e Call of Duty: Warzone.

Di recente, su Playstation 5, Xbox Series X/S e su PC (tramite Epic Games) è arrivata la versione Early Access di un nuovo Battle Royale chiamato Off The Grid, sviluppato da Gunzilla Games.

Ambientato in un futuro dove i soldati possono sfruttare arti e organi cibernetici per diventare più efficienti, Off The Grid vede squadre da 3 giocatori affrontarsi su una vasta mappa, con lo scopo di restare gli ultimi sopravvissuti, come vuole la tradizione del genere.

Anche se è ancora in Early Access, Off The Grid sta riscuotendo un buon successo sia su Epic Games, sia sulla piattaforma di streaming Twitch, dove più di 154.440 spettatori seguono le sessioni di gioco degli streamer.

Gameplay e modalità

Nel suo stato attuale, Off The Grid presenta una modalità principale chiamata Extraction Royale. Pur non proponendo nulla di nuovo, la modalità è un interessante incrocio tra un Battle Royale e un Extraction Shooter in stile Escape From Tarkov.

I giocatori possono trovare equipaggiamento come armi e protesi cibernetiche per combattere, così come delle Loot Box.

ueste vanno mantenute fino alla vittoria o estratte in aree specifiche della mappa, per sbloccare oggetti cosmetici, nuove armi e abilità da aggiungere all'equipaggiamento.

Le partite si svolgono su una mappa urbana, progettata per offrire scenari adatti per il combattimento ravvicinato e per gli scontri a distanza.

Off The Grid enfatizza il calcolo e la pianificazione nell'ottenere le Loot Box e completare obiettivi di estrazione. Le squadre possono formare alleanze temporanee per assicurarsi Loot Box più consistenti, aggiungendo un ulteriore livello di complessità strategica.

Integrazione della blockchain e NFT

Le funzionalità blockchain di Off The Grid sono costruite su una subnet di Avalanche (AVAX) chiamata GUNZ, creata specificamente per il gioco.

Nella versione Early Access non ci sono funzioni Web3 effettivamente attive, ma il sistema ha mostrato segni promettenti, con milioni di wallet creati durante la prima settimana di lancio.

In futuro, la subnet GUNZ offre l'opportunità di utilizzare una valuta di gioco, il GUN token, guadagnabile completando missioni e utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi in-game.

Con l'uscita della mainnet, i giocatori potranno effettuare il minting degli NFT, rendendo possibile il commercio e lo scambio sui marketplace.

Con gli NFT e le criptovalute, Gunzilla punta a creare un modello in cui gli asset di gioco si possano tracciare, scambiare e vendure come beni digitali.

Un passo avanti per il gaming Web3

La grafica del gioco piacevole e ben dettagliata, arriva ai livelli di altre produzioni doppia A nel campo del gaming tradizionale, mentre il gameplay tattico e veloce si adatta ai gusti dei gamer competitivi.

Va detto che Off The Grid è un gioco multiplayer, quindi il suo successo dipende molto da quanto riuscirà a mantenere una solida community di gamer, attirandone sempre di nuovi.

Il fallimento con questi giochi è dietro l’angolo, come si è potuto vedere con Concord, gioco multiplayer prodotto da Sony per PS5 e PC, rimosso addirittura dagli store nel giro di pochi giorni, in seguito all’enorme flop.

A ogni modo, Off The Grid resta comunque un bel passo avanti per il gaming Web3, in quanto potrebbe attirare anche giocatori tradizionali. Il titolo dimostra che il settore della GameFi sta crescendo, con nuovi progetti e token legati al mondo del gaming e del gambling, come ad esempio MemeBet Token.

