Calcio Serie D: il Bra vince ancora, l'Oltrepò si arrende per 4-1

Sei anticipi sui campi del girone A di Serie D, validi per la nona di campionato.

Il Bra prosegue il suo cammino esaltante centrando la settima vittoria su nove partite disputate. Al Bravi l'Oltrepò si arrende per 4-1. Ospiti subito in vantaggio con Cavallotti ma Costantino, su rigore, pareggia pochi minuti dopo. Nella ripresa i giallorossi si scatenano e dilagano con Costantino, Pautassi e Aloia. Bra in testa alla classifica a quota 22 punti.

Sugli antri campi inevitabile ko per l'Albenga dopo la recente burrasca societaria: la NovaRomentin si impone per 5-0. Vittorie di Chisola e Gozzano contro Cairese e Chieri; reti bianche tra Sanremese e Asti.

Domenica le restanti partite (ore 15): Borgaro-Fossano, Varese-Saluzzo, Imperia-Derthona, Ligorna-Vado.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI

Albenga-NovaRomentin 0-5

Bra-Oltrepò 4-1

Vogherese-Lavagnese (fischio d'inizio alle 17,30)

Cairese-Chisola 0-1

Gozzano-Chieri 2-0

Sanremese-Asti 0-0