Ciclismo su pista: il borgarino Dario Zampieri è vicecampione del mondo Master

Dario Zampieri è vicecampione del mondo Master di ciclismo su pista.

Ai recenti campionati del mondo Master, svoltisi nel velodromo di Roubaix in Francia, il velocista borgarino si conferma ai vertici di categoria, conquistando una medaglia d’argento nei 750 metri con partenza da fermo.

Pur essendo uno specialista della velocità pura, arrivava infatti in terra di Francia come campione in carica nello Sprint, Dario ha ottenuto questo brillante risultato un po’ a sorpresa, in una specialità in cui, va detto, è comunque stato campione del mondo nel 2014 e nel 2017.

“Per caratteristiche fisiche e mentali sono forse più orientato verso lo Sprint, dove il confronto con l’avversario è diretto, dopo le qualificazioni sui 200 metri lanciati. Il torneo che ne deriva è sempre lungo e carico di tensione, la gara dura due giorni e qualsiasi risultato è davvero sudato, costa caro in termini di energie fisiche e mentali. I 750 metri invece sono una gara secca, a cronometro. In tre giri di pista si decide tutto. Ho cercato la massima concentrazione prima della partenza e ho messo fino all’ultima stilla di energia nella mia prova. Un argento è sempre una gran bella medaglia, anche perché arrivavo a Roubaix in condizioni fisiche non ottimali a causa di una brutta bronchite accorsami a settembre. Faccio i miei complimenti a tutti i miei avversari e ringrazio il Team Ceci di Ascoli Piceno che da molti anni ormai mi sostiene e mi supporta.”

Dario ha dovuto cedere solo allo statunitense Joshua McDonald che ha vestito la maglia iridata e ha preceduto invece l’australiano Andrew Mathiesen che ha conquistato la medaglia di bronzo.