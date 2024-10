Volley A1F. Cuneo ci prova, lotta, ma alla fine i tre punti sono di Pinerolo che vince 3-1

La Honda Olivero Cuneo, nonostante una buona partita contro Wash4GreenPinerolo, non riesce a trovare i primi punti della sua stagione. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte le padrone di casa vincono per 3-1.

IL MATCH

Il primo set si apre con Pinerolo che prova a prendere il largo nelle fasi iniziali, portandosi sul punteggio di 8-4. Dopodiché le Gatte raccolgono le idee, accorciando e fissando il parziale sul16-15. Tuttavia nel finale di set Pinerolo mantiene il suo leggero vantaggio, chiudendo sul 25-23 un parziale equilibratissimo.

Il secondo set continua sulla falsa riga del primo: lotta ed equilibrio. Pinerolo parte ancora benissimo, portandosi avanti sul punteggio di 8-5. Tuttavia la musica cambia rispetto al primo parziale: c’è il sorpasso delle Gatte sul 15-16. Tant’è che è sempre la Honda Olivero Cuneo a tenere il pallino del gioco in mano nel secondo set dopo il sorpasso, chiudendo poi il parziale sul 19-25.

Nel terzo set le Gatte partono meglio e si portano avanti sul 7-8. Tuttavia Pinerolo ribalta il parziale, scrollandosi di dosso le scorie del set appena perso. Infatti le padrone di casa si portano sul 16-13, senza più voltarsi indietro. Il margine regge fino al 25-18, con cui Pinerolo sale 2-1.

Il quarto set vede Pinerolo partire bene, con le Gatte che non riescono a restare in scia in avvio di parziale. Tuttavia la squadra di Pintus si riporta sotto, riaprendo il discorso sul 16-14. Il parziale continua sui cambi palla, finché le Gatte non rimettono tutto in parità nel finale. Però Pinerolo rinviene, chiudendo la sfida sul 25-23.

A FINE MATCH

Noemi Signorile ha parlato così nel post match ai microfoni di Rai Play: “Il calendario iniziale è complicato. Speriamo di non buttarci giù, ma di continuare a lavorare bene. Stasera era una di quelle partite in cui dovevamo portare a casa qualche punto, ma non ci siamo riuscite. Ci manca qualcosa nei momenti importanti. Dobbiamo lavorare su questo aspetto per cercare di portare a casa qualche punto il prima possibile per darci un po’ di morale”.

Alle parole di Signorile hanno fatto eco quelle di Agnese Cecconello: “C’è rammarico perché siamo sempre lì. Si vede che c’è stato un miglioramento da inizio campionato. Arriverà il nostro momento, lo stiamo aspettando e siamo sulla strada giusta. Stiamo lavorando tanto sui fondamentali ed in ricezione abbiamo fatto bene nei primi due set. Prima o poi questa vittoria arriverà perché siamo sulla strada giusta. Il calendario non ci facilita le cose, visto che le prime cinque partite sono con squadre fortissime. Però dobbiamo crederci ed essere fiduciose perché stiamo migliorando”.

IL TABELLINO

Wash4GreenPinerolo 3-1 HONDA OLIVERO CUNEO (25-23, 19-25, 25-18, 25-23)

STARTING SIX: Kapralova (19 pti), Cecconello (9 pti), Bjelica (16 pti), Lazic (6 pti), Polder (11 pti), Signorile, Panetoni (L). Entrate: Scialanca, Bakodimou (7 pti). Non entrate: Colombo, Sanchez Savon, Turco, Bisegna, Martinez

La Honda Olivero Cuneo ringrazia l’assessore allo sport di Cuneo Fantino per la presenza, sempre gradita, di questa sera al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte.