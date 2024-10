Volley A2/F: Puma ancora a mani vuote! La Bam Mondovì sconfitta dal Casalmaggiore per 3-1

Niente svolta auspicata in casa Puma. Al Pala Radi di Cremona la Bam Mondovì ha trovato la terza sconfitta consecutiva in altrettante gare disputate, questa volta ad opera del Volleyball Casalmaggiore per 3-1. Le ragazze di coach Napolitano, pur senza brillare, hanno potuto festeggiare per la prima vittoria in campionato, nel complesso comunque meritata. E' rimasta a zero punti, invece, la Bam Mondovì, per una situazione di classifica a questo punto preoccupante.

Tra le pumine non è mancato di certo l'impegno, ma anche questa sera sono emersi i limiti della squadra rossoblù. Le monregalesi hanno approcciato male al match, ma poi hanno saputo riprendersi solo parzialmente. Nelle ragazze di coach Basso è mancata ancora una volta la continuità nel gioco e tanta fragilità in tutti i fondamentali. L'assenza di una "schiacciasassi" in grado di togliere le classiche castagne dal fuoco ha fatto la differenza. Dall'altra parte della rete, infatti, questa sera c'era una certa Ivonee Montano (26 punti), che nei momenti delicati del match ha saputo rimettere in carreggiata il Casalmaggiore.

PRIMO SET: il primo break è a favore delle padrone di casa, avanti 4-2. Ace di Dalla Rosa e Casalmaggiore che già prende le distanze sul 6-2. Coach Basso chiama subito il time-out. Le pumine provano a reagire e dopo l'ace di Teresa Bosso si arriva al 7-4. Muro di Catania e il distacco scende a due lunghezze, 11-9. Nuovo break per le ragazze di coach Napolitano, che tornano a +5. Sul 16-10 arriva la seconda richiesta di time-out da parte della panchina monregalese. Entra in campo Arianna Lancini per Teresa Bosso. Errori a ripetizione per le pumine e le lombarde si avvicinano alla conquista del set sul 20-12. Break monregalese, 22-17. Poco dopo arriva il punto che chiude il primo set sul 25-19.

SECONDO SET: 2-2 in avvio. Viscioni a segno e la Bam conquista un break, 2-4. Casalmaggiore reagisce e ritrova subito la parità. Costagli a segno e padrone di casa che mettono la freccia e vanno a condurre 7-5. Il muro di Viscioni rimette il punteggio in parità sul 12-12. Ace di Viscioni e pumine sul 14-15. Prima richiesta di time-out da parte di coach Napolitano. Tanti errori al servizio per entrambe le formazioni. Il Puma perde un pò di lucidità e il punteggio torna in equilibrio sul 19-19. La ricezione monregalese traballa e Casalmaggiore va a condurre 22-21. Coach Basso si gioca il secondo time-out a disposizione. Lara Berger piazza un diagonale per il primo set-ball della stagione del Puma sul 23-24. Time-out chiesto da coach Napolitano. Al rientro in campo la situazione viene ribaltata dalle padrone di casa. Si prosegue ai vantaggi. Alla fine è il muro di Giulia Viscioni a chiudere il parziale sul 28-30 per il primo set conquistato in questa stagione dal Puma.

TERZO SET: si riprende con il muro vincente di Livia Tresoldi. Mondovì avanti 2-4. Le padrone di casa ritrovano la parità sul 6-6. Casalmaggiore si porta in vantaggio, 10-9. Break importante per le lombarde, 14-11. Si continua a lottare punto a punto. Punteggio in equilibrio sul 15-15. Le padrone di casa tornano a spingere e allungano sul 19-16. Inevitabile la richiesta di time-out da parte di coach Basso. Casalmaggiore tiene a debita distanza le avversarie e si porta sul 23-19. Le pumine non mollano e sul 23-21 coach Napolitano chiama il time-out. Poco dopo arriva il punto di Pincerato che mura splendidamente Viscioni per il definitivo 25-21.

QUARTO SET: equilibrio in avvio e punteggio di 4-4. Ivonee Montano continua a colpire e il Casalmaggiore tenta la fuga, 10-6. Time-out chiesto da coach Basso. L'opposto colombiano di Napolitano è scatenata e la Volleyball vola sul 16-11. Time-out chiesto da coach Basso. Le padrone di casa scappano via sul 20-13. Le pumine sembrano non crederci e si arriva sul 23-15. Ace di Tresoldi. Poco dopo arriva il punto del 25-19 che chiude i giochi.