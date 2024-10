Premiati i tre vincitori del concorso fotografico "Shooting Valle Varaita"

Provengono da Aix-en-Provence, Alba e Saluzzo i tre vincitori del concorso fotografico "Shooting Valle Varaita". La "Piemontesina" (piccola vestita in abiti tradizionali che tenta di aprire un portone antico) è la foto di Clementine Correand selezionata per la categoria "Persone". "Spicchi di luce" è la bellissima istantanea della Crete de la Taillante catturata all'alba dall'albese Giorgio Bori, vincitrice dalla categoria "Natura". Viene da Saluzzo, invece, il fotografo che ha realizzato lo scatto più apprezzato dalla giuria nella categoria Paesi e Borgate: una splendida "Notte stellata a Chianale" fermata in un clic da Pietro Isaia. Si portano a casa un soggiorno presso il b&b con sala spa Candentia di Melle, un voucher vacanza da spendere in Italia del valore di 200 euro, un volo in parapendio Flyexpression più un orologio artigianale del Laboratorio di Sampeyre.





I tre foto-appassionati sono stati premiati venerdì sera al ristorante Miralago di Pontechianale dagli organizzatori dell'Agenzia Acca e da Pro loco e Comune di Pontechianale, che hanno riproposto la kermesse, giunta alla settima edizione. Presenti in sala i consiglieri Paolo Gaudissard ed Emanuela Bianco e il gruppo della Pro loco capitanato da Giacomo Arnaudo e Nicolò Rinaudo. Alla conduzione Andrea Caponnetto, direzione tecnica affidata ad Enrico Ricci.



Nella partecipata cerimonia sul lago di Pontechianale, oltre ad una succulenta cena, i presenti, accompagnati anche in voce dalla giuria tecnica del concorso (presenti Ezio Concaro, Elisa Roux e Marco Demaria) hanno potuto ammirare le 45 foto selezionati sulle oltre 150 pervenute (15 per categoria). I selezionati hanno ricevuto tutti una pergamena. 15 di loro (5 per categoria) si sono divisi premi, buoni e voucher per un montepremi finale di 1500 euro in collaborazione con i rifugi Grongios Martre e Alevè, gli hotel Monte Nebin e Chalet Seggiovia, i ristoranti Miralago e Le Montagnard, gli esercizi Minimarket e A la simo del l'arbu. Il premio simpatia è andato alla saluzzese Melissa Chiabrando e al suo Grey.





Questa la classifica, con le provenienze dei premiati per l'edizione 2024 di "Shooting Valle Varaita:

NATURA

- 1 posto - Giorgio Bori - Alba

- 2 posto - Gianluca Montanaro - Bra

- 3 posto - Elena Cischino - Chieri

- 4 posto - Loris Astesano - Dronero

- 5 posto - Davide Bruno - Revello



PAESI E BORGATE

- 1 posto - Pietro Isaia - Saluzzo

- 2 posto - Federica Mura - Carrù

- 3 posto - Claudio Rolfo - SAvigliano

- 4 posto - Catterina Barra - San Mauro torinese

- 5 posto - Davide Bruno - Revello



PERSONE

- 1 posto: Clementine Correand - Aix-en-Provence

- 2 posto: Elena Cischino - Chieri

- 3 posto: Pietro Oberto - Savigliano

- 4 posto: Stefano Rinaudi - Venasca

- 5 posto: Claudio Rolfo - Savigliano