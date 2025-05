A Saluzzo Luca Mercalli presenta la "breve storia del clima in Italia"

La “Breve storia del clima in Italia”. E’ il titolo dell’ultimo libro scritto dal meteorologo Luca Mercalli che lo presenta martedì 3 giugno a Saluzzo, in dialogo con il giornalista Alberto Gedda, direttore de Il Corriere di Saluzzo. L’appuntamento è alle 21, all’interno della rassegna culturale “Trame di Quartiere” del Comune di Saluzzo.

“Mercalli – spiegano i promotori - ha scritto un libro che in Italia ancora mancava e di cui si sente l’urgenza: una storia del clima del Belpaese. Lo ha composto con la passione del divulgatore e la competenza del climatologo, servendosi dell’immenso patrimonio di informazioni sul clima del passato che l’Italia conserva, in gran parte ancora da esplorare”. “I progressi della paleoclimatologia – proseguono - ci fanno immaginare il desolato panorama dell’ultima glaciazione e il ritrovamento della mummia Ötzi illumina millenni di clima alpino. Dai fatti leggendari dell’antichità – come il passaggio di Annibale sulle Alpi innevate (secondo la leggenda potrebbero essere le vette della Valle Po) e le piene del Tevere nella Roma imperiale – alle cronache dei diluvi altomedievali; dai primi strumenti meteorologici inventati nel cuore della Piccola età glaciale agli eventi climatici che hanno segnato il Novecento”.

“Ad esempio – concludono -, le valanghe sui soldati della Prima guerra mondiale, il gelo e i nevoni del 1929 di felliniana memoria, l’alluvione del Polesine del 1951 e quella di Firenze del 1966 fino agli ultimi freddi del 1985 prima dell’irrompere del riscaldamento globale alle soglie del XXI secolo, che sta cambiando profondamente la Penisola”.

L’ingresso è gratuito.