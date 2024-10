Alba, la pioggia non ha spento la festa per il 9° meeting provinciale dell’Anioc [FOTO]

Ha concelebrato don Maurizio Penna, che nell’omelia ha commentato un passo del Vangelo di Marco, invitando a: «Guardare in faccia la sofferenza che c’è nel mondo, sfidarla e sconfiggerla senza farsi rubare la speranza, perché Cristo ha vinto per noi».

Hanno portato i saluti il sindaco di Alba, Alberto Gatto, il delegato regionale, Cavaliere di Gran Croce, Carlo Varni e il delegato provinciale, commendatore Clemente Malvino, che ha fatto rinvio alle istituzioni albesi per la deposizione della corona d’alloro in memoria dei Caduti.

Nell’occasione sono stati consegnati attestati di stima e gratitudine ad associazioni locali come l’Anfi, l’Anc Invalidi di guerra, Ana e agli ospiti francesi, ricordando i valori della libertà e della pace. Una missione sociale, quindi, quella dell’Anioc che è svolta, come da statuto, con convinzione e senso del dovere.

In questo senso, l’Anioc è una presenza costante e fattiva sul territorio, entrando in gioco nell’organizzazione di eventi tanto a carattere culturale quanto a carattere sociale in favore delle categorie più svantaggiate. Ciò, tenendo sempre bene a mente il motto: «Parati sumus iterare», ovvero «Siamo pronti a ripetere».

Per chi non lo sapesse, l’ordine dei Cavalieri della Repubblica, istituito dalla Legge n. 178/1951, è nato in qualità di riconoscimento atto a ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.