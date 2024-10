Edilizia sanitaria, Calderoni (PD): "Cirio e Gabusi confondono con un diluvio di numeri e parole"

Stiamo ancora cercando di orientarci nel diluvio di dichiarazioni del presidente Cirio e dell’assessore Riboldi sulla sanità in Piemonte, ma la sensazione di fondo, un po’ sgradevole, è di minestra riscaldata troppe volte. Il timore infatti è che, nel passaggio dal Cirio 1 al Cirio 2, si stia facendo ogni sforzo per trasmettere l’impressione che tutto cambi perché, temiamo, nulla cambi e con ľunico scopo di tramettere una immagine di efficienza e di energia al nuovo assessore.

Sarebbe comico infatti, se non fosse tragico, il siparietto tra l’assessore Riboldi e l’ex assessore Icardi rispetto alla valutazione sul partenariato pubblico privato o al finanziamento Inail per il nuovo ospedale di Cuneo che comporta inevitabilmente rischi per il futuro di quello che, insieme ad Alessandria, rappresenta uno degli hub ospedalieri più importanti del sud Piemonte. Un tema delicato come quello della programmazione dell’edilizia sanitaria merita attenzione, cautela amministrativa e coerenza politica per non ingenerare aspettative che, qualora deluse, aumenterebbero la disaffezione della popolazione già stremata dal progressivo deterioramento della qualità del servizio.