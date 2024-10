Già dieci i Daspo urbani disposti dalla Polizia Locale di Bra dall'inizio dell'estate

Continuano senza sosta gli interventi della Polizia Locale di Bra in materia di sicurezza urbana. Nell'ambito dei controlli, nei giorni scorsi, un uomo domiciliato in città è stato deferito in stato di libertà alla Procura astigiana per i reati di possesso di sostanze stupefacenti, occupazione abusiva di immobile e permanenza irregolare nel territorio dello Stato.

Il proprietario di un immobile sito nel centro storico ha segnalato al Comando di via Moffa di Lisio la presenza di un bivacco all'interno della cantina a uso dell'appartamento: da qui sono scattati i controlli della Polizia Locale, che hanno permesso di identificare il giovane, a carico del quale sono stati redatti gli atti di rito relativi al suo deferimento in stato di libertà per i reati commessi.

Sempre in tema di sicurezza urbana, la Polizia Locale braidese, dalla sua entrata in vigore all'inizio dell'estate, ha provveduto ad applicare a dieci soggetti i provvedimenti del cosiddetti "Daspo urbano" con contestuale ordine di allontanamento.

In tutti i casi, i destinatari si erano resi responsabili di condotte contrarie alla civile convivenza, in particolare ponevano in essere atteggiamenti che limitavano e impedivano la fruizione di alcuni spazi pubblici; la maggior parte dei provvedimenti sono stati adottati nei pressi della stazione ferroviaria. I controlli continueranno nelle prossime settimane.