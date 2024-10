Alba e Langhe, sta per concludersi il mese di "Itinerari del Sacro"

Con il mese di ottobre volge al termine la 17^ edizione di “Itinerari del Sacro”, il progetto nato nel 2008 grazie alla sinergia delle diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

Ogni anno oltre 500 volontari dell’Associazione “Volontari per l’Arte” garantiscono l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Con il loro prezioso contributo, chiese, santuari e piccole cappelle si svelano al visitatore, al quale viene offerta l’opportunità di conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia di Cuneo. Ai Volontari e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale, sono rivolte proposte formative e di aggiornamento incentrate sui vari temi legati al culto, al patrimonio e all’arte sacra del territorio di riferimento. Il 28 settembre, a Piozzo, è stato festeggiato l'operato dei partecipanti al progetto con la “Giornata del Volontario 2024” coordinata quest'anno dalla Diocesi di Mondovì. Per far parte dei gruppi di Volontari per l'Arte attivi nei territori delle Diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo è possibile scrivere a associazionevolontariperlarte@gmail.com.

Gli Itinerari del Sacro hanno condotto il visitatore alla scoperta delle storie di comunità che luoghi e opere possono ancora narrarci. L’esperienza maturata dalle diocesi della Provincia di Cuneo ha portato a identificare in “Istituti monastici” il tema del progetto 2024. Gli Ordini religiosi hanno segnato profondamente la vita ed il tessuto urbano della provincia di Cuneo mediante un’attività pastorale che si compenetrava con quella del clero secolare, lasciando un ricco patrimonio culturale che merita di essere valorizzato. Ad Alba è possibile intraprendere un itinerario urbano alla scoperta di Chiese e Conventi cittadini, tra le quali spicca la Chiesa di San Giovanni Battista, con visite gratuite a cura dei Volontari per l'Arte programmate per sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 15 alle 18.

Altri “ Luoghi del Sacro ” visitabili a ottobre:



CHERASCO, Chiesa di Sant’Agostino: Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.00. Domenica 27 ottobre dalle ore 9.30 alle 11.30. Informazioni: tel. 340.0682404 - Chiesa di Sant’Iffredo, Museo Diocesano: Domenica 27 ottobre dalle 15.30 alle 18.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 0172.427050

GUARENE - Confraternita SS. Annunziata: Sabato 26 ottobre dalle 15.00 alle 18.00. Domenica 27 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Informazioni: tel. 0173.611103

RODELLO - Museo di Arte Sacra contemporanea, Chiesa dell’Immacolata: Sabat0 26 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.00. Domenica 27 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 - Rodello Arte – VIII edizione Mostra d’arte sacra contemporanea “Il Sacro e il dono”: le opere prodotte dagli artisti coinvolti nell’ VIII edizione del progetto “Rodello Arte”, a cura della Fondazione Museo Diocesano con l’associazione Colline e Culture, la Fondazione Santi Lorenzo e Teobaldo ed il Comune di Rodello, sono esposte presso la chiesa dell’Immacolata Concezione, sede del “Museo di arte sacra contemporanea” di Rodello. Ingresso libero. Informazioni: rodelloarte@gmail.com https://visitmudi.it/rodello-arte-2024-il-sacro-e-il-dono/

SANTA VITTORIA D'ALBA - Oratorio di San Francesco. Domenica dalle 14.30 alle 18.30.Informazioni: tel. 339.7829641

ALBA: in occasione della 94° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba il MUDI sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 18.30 con orario continuato.

Da non perdere: Esploratore del tempo. Alba, Museo diocesano, Cattedrale di San Lorenzo. Le famiglie che visitano il MUDI possono scoprire antichi reperti romani e medievali con il kit didattico “Esploratori del tempo”. Nei panni di “piccoli esploratori” e seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno visitare il museo giocando e divertendosi come in una “caccia al tesoro”, esplorando i sotterranei della Cattedrale di Alba alla ricerca dei tesori custoditi nel Museo Diocesano: antiche strade, tracce lasciate dai romani e resti della città del passato medievale. Modalità di visita: in autonomia durante gli orari di apertura del MUDI. Età consigliata: 6 – 12 anni