Il Consiglio Regionale approva l’ordine del giorno “Culle per la vita”

E’ stato approvato presso il Consiglio Regionale del Piemonte l’ordine del giorno avente per oggetto “Culle per la vita”: un’opportunità per le donne che tutela la vita e può essere implementato e portato a conoscenza del maggior numero possibile di cittadini proposto, tra gli altri dal consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Sacchetto.

Le “Culle per la vita” permettono alle madri in difficoltà di lasciare il proprio neonato in completo anonimato e nella certezza che riceverà delle cure.

Sono collocate in luoghi facilmente raggiungibili e dotate di riscaldamento e sistema di chiusura di sicurezza e sono collegate con il servizio di pronto soccorso neonatale e fruiscono di un presidio di controllo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In Piemonte sono già operative tre “Culle per la vita”: a Casale Monferrato (Alessandria) – Movimento per la Vita; a Giaveno (TO) – Centro Accoglienza alla Vita l’Annunciazione, e a Torino – Movimento per la Vita, presso Ser.MI.G.

“Nonostante la normativa offra la possibilità di partorire in ospedale senza lasciare le proprie generalità affidando il neonato alla cura dei sanitari e aprendo la strada all’adozione – sottolinea il consigliere cofirmatario Claudio Sacchetto (Fdi) - sono ancora tanti i casi di bambini abbandonati lungo le strade, nei cassonetti e sui marciapiedi, in condizioni igieniche e sanitarie tali da metterne seriamente a repentaglio la salute se non, addirittura, causarne il decesso la “Culla per la vita” rappresenta un’alternativa a gesti estremi di disperazione, offrendo alla madre l’opportunità di lasciare il neonato con la certezza che in breve tempo incontrerà persone e sanitari pronti a prendersene cura, questo Ordine del giorno invita la Giunta regionale a programmare una campagna informativa su questo strumento”.

Nel dispositivo il Consiglio Regionale impegna il presidente e la Giunta Regionale a programmare sul territorio piemontese una capillare campagna di informazione, che coinvolga anche i Comuni, sulle “Culle per la vita”, affinché piena sia la conoscenza, da parte dei piemontesi, delle possibilità garantite da questo servizio e a prevedere la collocazione di una “Culla per la vita” in ogni Struttura Sanitaria piemontese nella quale sia presente un Reparto di Neonatologia e Pediatria, affinché a tutte le mamme piemontesi e ai loro bambini siano assicurate le stesse possibilità di accoglienza e vita.