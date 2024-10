Conoscere per scegliere… la scuola che faremo: a Saluzzo torna il Salone dell’Orientamento

Il Saluzzese si propone di riunire ragazze e ragazzi per offrire momenti aggregativi in cui confrontarsi e scegliere il proprio futuro. Una due giorni di incontri, stand, momenti di riflessione che vedranno protagonisti centinaia di giovani e le loro famiglie, insieme ai professori degli istituti del territorio.

Il Salone dell’orientamento scolastico vuole offrire a chi frequenta la terza media e alle famiglie occasioni di incontro con le realtà presenti, per approdare alla scelta scolastica più consona. L'obiettivo? Permettere ai giovani di ascoltare insegnanti e orientatori, per poter esprimere dubbi, porre domande e chiedere informazioni, in un contesto in cui contemporaneamente, le scuole sono presenti.