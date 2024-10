Calcio Serie D: turno infrasettimanale, la capolista Bra sul campo del Chieri fanalino di coda

Nuovo turno infrasettimanale sui campi del girone A di Serie D: mercoledì pomeriggio è in programma la giornata numero 10.

Classico testacoda per la capolista Bra, di scena sul campo del Chieri ultimo in classifica e reduce da sei sconfitte consecutive. Giallorossi sinora implacabili in trasferta con quattro vittorie in altrettante partite.

Fossano e Saluzzo in cerca di continuità dopo le belle vittorie esterne di domenica scorsa.

La squadra di Merlo riceve la Sanremese che non ha ancora vinto lontano fuori dalle mura amiche e che precede i granata di sole due lunghezze.

A Saluzzo arriva il Ligorna, a secco di vittorie da quattro turni e reduce dalla prima sconfitta in campionato (con il Vado).

Tra gli incontri più interessanti Asti-Varese e Vado-Imperia.

Fischio d'inizio alle 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Derthona-Vogherese: Francesco Battistini di Lanciano

Asti-Varese: Marco Burattini di Roma 1

Chieri-Bra: Filippo Balducci di Empoli

Chisola-Gozzano: Lorenzo Moretti di Cesena

Fossano-Sanremese: Luca Schifone di Taranto

Lavagnese-Albenga: Marco Ferrara di Roma 2

NovaRomentin-Cairese: Nenad Radovanovic di Maniago

Oltrepò-Borgaro: Sabatino Ambrosino di Nola

Saluzzo-Ligorna: Paolo Zantedeschi di Verona

Vado-Imperia: Giacomo Ravara di Valdarno

CLASSIFICA: Bra 22, Varese, Lavagnese 18, Albenga 17, Ligorna 16, NovaRomentin, Chisola, Derthona, Vado 14, Asti 13, Sanremese 12, Vogherese 11, Cairese, Fossano 10, Saluzzo, Borgaro 9, Imperia 8, Gozzano, Oltrepò 7, Chieri 4