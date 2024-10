Medaglia d'oro per i monregalesi Ettore e Arturo Colombo alla 2ª edizione della Coppa Città di Asti di Judo

Domenica 20 ottobre 2024, presso il Palabrumar di Asti, si è svolta la seconda edizione della “Coppa Città di Asti”, organizzata dall’ASD Asti Judo. La competizione di livello internazionale, con ottanta società provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna e Bosnia Erzegovina, prevedeva al mattino le sfide riservata agli ‘agonisti’, dai 12 ai 17 anni di età, mentre il pomeriggio era dedicato ai più giovani, dai 5 agli 11 anni. Grazie alla collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte Fijilkam, tutte le gare sono state gestite dal software ‘Judo Manager’ che ha permesso agli appassionati di seguire on-line, ed in tempo reale, l’intero evento.

Cinque atleti monregalesi, nelle categorie Bambini B e Ragazzi, impegnati sui tatami di via Pietro Chiuminatti: ottimi risultati per Ettore ed Arturo Colombo che gestendo tutti gli incontri, con personalità e tecnica, conquistavano entrambi la medaglia d’oro. Bronzo prezioso a Camilla Botta ed Adele Gallo (unica cintura bianca opposta ad avversari di grado ed esperienza maggiore) mentre il terzo posto di Pietro Blengini, non al top della forma psico-fisica, purtroppo dava adito a più di un rimpianto, Giornata positiva per tutta la compagine monregalese, egregiamente preparata ed accompagnata dal Maestro Alessandro Brizio.