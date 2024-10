Motori: il pilota di Neive Sergio Patetta sugli scudi al Rally di Sanremo

E’ stato un Rally di Sanremo ricco di soddisfazioni per l’equipaggio composto da Sergio Patetta e Alessandro Alocco.

L’affiatato duo piemontese è stato protagonista di un’ottima prestazione nella 71esima edizione della prestigiosa gara matuziana, valida per il Campionato Italiano Rally, che gli ha permesso di primeggiare nella classifica di categoria e nei trofei Pirelli e R Italian Trophy.

“Siamo partiti con l’idea di fare una gara importante, ma non ci aspettavamo di riuscire a vincere contro l’agguerrita concorrenza locale – conferma il pilota di Neive – Con una condotta di gara votata all’attacco, ma senza esagerare coi rischi, abbiamo affrontato le difficili condizioni meteorologiche che ci si sono parate dinanzi, e siamo così riusciti a guadagnare la vittoria di categoria nella zona 2 della Coppa Rally ACI Sport, qualificandoci per la finale nazionale di Genova. Di questo devo ringraziare la scuderia La Superba – Sportforever che ci ha affiancato per tutta la stagione, la Lanterna Corse per la preparazione della nostra Peugeot 208 che come sempre è stata impeccabile e i nostri sponsor che continuano a credere in noi”.

Appuntamento quindi fra 20 giorni per il gran finale al Rally della Lanterna.