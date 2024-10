A Barolo un milione di euro per trasformare l'ex municipio in un centro culturale e museale

Il Comune di Barolo si prepara a dare nuova vita all’ex palazzo municipale, grazie a un progetto di riqualificazione da un milione di euro. L'intervento prevede la creazione di spazi per conferenze e incontri internazionali, oltre all’allestimento di un museo dedicato alla promozione dei prodotti del territorio con l'utilizzo di tecnologia multimediale per un'esperienza immersiva. Questo ambizioso progetto si inserisce all'interno di un ampio programma di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle Langhe.

Il sindaco di Barolo, Fulvio Mazzocchi, ha commentato: “Grazie a questo intervento, l’ex municipio di Barolo diventerà un luogo di scambio culturale e una vetrina per il nostro territorio, dove la bellezza paesaggistica e la ricchezza enogastronomica potranno essere apprezzate da visitatori di tutto il mondo. Un ringraziamento particolare va al presidente della Regione, Alberto Cirio, per l'attenzione sempre riservata alla Granda, a questo territorio e per il sostegno al progetto”.