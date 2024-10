“La mala vita”: al museo Casa Galimberti di Cuneo si presenta il libro di Alessandra Demichelis

Storie di crimini, criminali, giudici e avvocati. Le racconta Alessandra Demichelis nel suo libro “La mala vita”, edito da Graphot. Il volume propone undici “racconti reali” che, nel rispetto delle fonti e dei fatti, ricostruiscono altrettanti casi giudiziari avvenuti nella provincia di Cuneo agli inizi del Novecento. Si parla di risse finite in tragedia, delitti d’onore, prostitute assassinate, preti dalla rivoltella facile e di briganti da far west. Ogni racconto si conclude nella Corte d’Assise del Tribunale di Cuneo dove si svolgono processi spettacolari che vedono coinvolti imputati, giudici, giurati ma soprattutto avvocati (tra i quali Tancredi Galimberti sr.), veri protagonisti del grande rito della giustizia. Per contestualizzare questi racconti, il saggio di approfondimento offre uno spaccato della società del tempo percorsa da conflitti a tutti i livelli (familiari, sociali, nazionali) e da forme di violenza considerate inaccettabili dalla sensibilità contemporanea.

La presentazione de “La mala vita” è in programma giovedì 31 ottobre, alle ore 17.30, nelle sale del Museo Casa Galimberti di Cuneo (nell’omonima piazza al civico 6). A parlare del libro e dei temi ivi trattati -questioni quantomai attuali - oltre all’autrice, saranno Paolo Perlo, già presidente del Tribunale di Cuneo e Davide Sacchetto, avvocato e insegnante di discipline giuridico-economiche al liceo Pellico-Peano.

L’evento è ad accesso libero, non è prevista prenotazione. Per informazioni è possibile contattare Il Museo Casa Galimberti. Mail: museo.galimberti@comune.cuneo.it. Tel. 0171.444.801.