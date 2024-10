Marito e moglie alla sbarra per disturbo del riposo dopo la denuncia della vicina: "Mettono la musica a tutto volume"

Deve rispondere in tribunale di disturbo del riposo una coppia residente a Margarita, marito e moglie che sarebbero molto rumorosi.

Questo a detta della vicina di casa, costituita parte civile nel procedimento in corso in Tribunale a Cuneo. Gli episodi denunciati dalla signora riguarderebbero soprattutto lo spostamento di mobili e musica ascoltata ad altissimo volume: una situazione che si sarebbe protratta dal novembre 2022 al gennaio successivo e che a suo dire sarebbe stata invivibile.

Nel corso dell’udienza a carico di marito e moglie sono stati ascoltati alcuni residenti del palazzo e anche un’amica della denunciante. Quest'ultima ha raccontato che una volta l’amica le telefonò per farle sentire i rumori: “Mi ha chiamata alle undici di sera passate - ha riferito -. ‘Senti cosa combinano a quest’ora’, mi disse. In media succedeva cinque-sei volte a settimana. In un’occasione sono andata a casa sua per una merenda e la musica è durata più di due ore. Non so se ci fosse qualcuno, so che hanno due figli. Quando li ho visti rientrare a casa la musica era ancora accesa”.

In aula anche un vicino di casa, che ha riferito di aver sentito la musica alta in una sola occasione, quando però la coppia era a passeggio col cane.

Ad ammettere che ogni tanto poteva succedere di tenere la musica particolarmente alta è stato il figlio degli imputati: “Chiedo scusa se ho arrecato disturbo - ha detto -. Spesso i miei genitori mi dicevano di abbassare la musica. Quella volta ricordo che stavo studiando, avevo la musica bassa. Poi ho fatto una doccia e ho alzato il volume. So che con la famiglia della signora ogni tanto ci sono state delle discussioni coi miei. Io mi sento seguito quando torno a casa dei miei genitori. Il marito della signora quando scendo le scale o prendo la macchina mi osserva. Non so perché ce l’abbiano con i miei. La casa non è stata concepita per due famiglie diverse, ma per una: è stata ristrutturata, ma le pareti sono quelle che sono, quindi è normale che nella quotidianità si sentano rumori”.

L’udienza proseguirà il 23 ottobre.