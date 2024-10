Un Viaggio nel Tempo tra Arte e Sapori a Salea d'Albenga

Preparati a un'esperienza indimenticabile! L'Osteria del Tempo Stretto di Albenga ti invita a un viaggio nel tempo tra le mura della chiesa di San Giacomo Maggiore e dell'oratorio dei santi Filippo e Giacomo a Salea d'Albenga.

Affreschi ritrovati e tesori nascosti: Sotto la guida esperta dello storico Nicolò Staricco, potrai ammirare gli splendidi affreschi quattrocenteschi, recentemente riportati alla luce. Un'occasione unica per immergerti nell'arte e nella storia di questo borgo antico.

Un percorso tra arte e gusto: Dopo la visita guidata, ti aspetta un pranzo delizioso all'Osteria del Tempo Stretto, dove potrai gustare i sapori autentici del territorio, accompagnati da vini locali. Un'esperienza completa per tutti i sensi!

Non perdere questa occasione: I posti sono limitati, quindi affrettati a prenotare!

Programma della giornata:

Un menù speciale:

Perché partecipare?

Ammirare tesori artistici unici

Scoprire la storia di Salea d'Albenga

Degustare i piatti tipici della cucina ligure

Trascorrere una giornata all'insegna della cultura e del gusto

Non aspettare oltre, prenota ora il tuo posto!

Per non perdere questo appuntamento speciale tra arte e gusto, è consigliabile prenotare in anticipo. I posti sono limitati, quindi affrettati a contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto ti aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.