Progetto "Targato AIDO&UNVS Bra": grande attesa sui nomi dei quattordici vincitori

Grazie all'impegno del team dirigente di AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero capofila dello storico progetto "Lo sport fortifica, lo studio nobilita" in vita da ben 17 anni, a breve saranno ufficializzati gli studenti della "Granda" che per l'anno scolastico 2023/24 hanno eccelso nello studio e nello sport.

Ecco allora che sabato 9 novembre alle ore 17 l'Auditorium BPER Banca sarà prestigiosa cornice per l'assegnazione di ben 14 borse di studio (gift card) grazie al sostegno della Fondazione CRC con al fianco l'Amministrazione Comunale di Bra, la collaborazione operativa dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra e di diverse realtà legate alla donazione di organi, tessuti e cellule in particolare la Sezione Provinciale di Cuneo ed i Gruppi Intercomunali di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po unitamente a Saluzzo, Piasco e Valle Varaita.

Al fianco dell'iniziativa il Ministero dell'Istruzione e del Merito di Cuneo e la testata giornalistica "La Stampa". "Siamo davvero soddisfatti che anche sul 2024 siano davvero tanti gli studenti che hanno creduto ad un progetto sì longevo, ma che da tempo permette alla ns. realtà associativa di divulgare, informare, dar cultura e sensibilizzazione all'espressione di un SI alla vita - dice il Presidente AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero Gianfranco Vergnano a cui fà eco il Presidente dei "Veterani dello Sport" Giuseppe Gandino - Ancora una volta dar corso a sinergie associative sviluppano utili occasioni per moltiplicare i risultati attesi e quella che siamo certi sarà un occasione formativa e di festa per tanti giovani e le rispettive famiglie non può che esser per tutti noi motivo di soddisfazione con l'auditorium braidese che ancora una volta, visto il numero dei partecipanti, sarà certamente "sold out"".