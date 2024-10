In occasione del 79° anniversario dall’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite anche il palazzo della Provincia di Cuneo oggi, giovedì 24 ottobre, ha esposto la bandiera dell’Onu, come da indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La bandiera delle Nazioni Unite è stata esposta unitamente alle bandiere dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana.