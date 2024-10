Cuneo, al tagliando il “nuovo” trasporto pubblico locale: obiettivo migliorare i collegamenti tra altipiano e frazioni

Bongiovanni si rifà anche, nella propria richiesta, all’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) – occorsa nello stesso anno che ha visto l’introduzione delle modifiche alla gestione del trasporto pubblico locale - e sottolinea come l’attenzione sui collegamenti tra altopiano e frazioni fosse predominante rispetto a quella sulle direttrici, oltre alla presa di coscienza che l’auto privata fosse (e sia ancora) il mezzo più diffuso per gli spostamenti. Nel PUMS, inoltre, si proponeva una valutazione almeno triennale delle azioni messe in campo a favore della mobilità sostenibile fra cui anche lo studio dei volumi interessati dal trasporto pubblico. Cosa mai accaduta dall’entrata in vigore del nuovo assetto.

“Si rende necessaria una verifica sullo stato del trasporto pubblico urbano, in modo da renderlo più appetibile da parte dell’utenza – conclude il consigliere -. Perché non realizzare una commissione che studi il coinvolgimento dei comitati di quartiere e frazione, e appronti correttivi e miglioramenti al trasporto pubblico locale in modo da renderlo la soluzione più attrattiva e conveniente per spostarsi in città?”