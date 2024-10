Cuneo, si lavora per un nuovo tratto di ciclabile

Semaforo verde dalla Giunta comunale al progetto di percorso ciclopedonale in frazione San Benigno, che lungo la Strada Provinciale n. 25, unirà via Torre Bianca e via Tetto Croce (250 metri di tratta). Nella zona si trovano numerose abitazioni, spiega il testo della delibera, e tali strade sono frequentate dagli abitanti di tutta la frazione che si spostano spesso in bici e in particolare dagli studenti che devono percorrere quel tratto di strada per raggiungere il centro frazionale. Il nuovo tratto di ciclopedonale andrà quindi a beneficio della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni che percorrono la Provinciale.

Un progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dagli uffici del Servizio infrastrutture e opere di urbanizzazione del Settore lavori pubblici del Comune di Cuneo era stato approvato lo scorso mese di gennaio, e valutava in 165.000,00 euro il costo totale dei lavori, che saranno finanziati con risorse proprie.

Il progetto prevede la definizione di un percorso ciclopedonale a fianco della strada provinciale, ma separato da una bordura in pietra, della lunghezza di circa 250 metri. I lavori saranno affidati entro l'anno, per cominciare in primavera: con condizioni climatiche stabili è previsto che durino sei mesi. Poiché le aree interessate dal futuro percorso insistono parzialmente su proprietà private, sarà necessario espletare, nel frattempo, le procedure per le acquisizioni di piccoli pezzi di terra.

“Lavoriamo per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale”, spiega il vice-sindaco Luca Serale, con delega ai lavori pubblici. “Si arriva così a rispondere a un bisogno che i frazionisti esprimono da tempo, per potersi muovere in sicurezza negli spostamenti quotidiani. Non si ferma l’impegno dell’Amministrazione per sostenere in tutti i modi possibili la mobilità dolce, a beneficio della salute e dell’ambiente”.