Lutto a Garessio per la scomparsa di Francesca Nannarone: era tra i supercentenari d'Italia

Sono stati celebrati questa mattina, giovedì 24 ottobre, i funerali della signora Francesca Nannarone.

Residente a Garessio, nella frazione di Trappa, lo scorso febbraio aveva compiuto 107 anni, entrando ufficialmente a far parte dei supercentenari d'Italia.

Ex dipendente Pirelli è nata il 3 febbraio 1917 a Candela, in provincia di Foggia, prima di trasferirsi in Valle Tanaro. Orfana di guerra (il padre Nicola, artigliere, morì sul Monte Grappa nella Prima Guerra mondiale), nel secondo conflitto mondiale ha pianto il marito Rocco Mazzeo, della 1^ Brigata mobile “Vittorio Ricciarelli”, ucciso in un conflitto a fuoco a Cavallermaggiore il 27 febbraio 1945.

Per questi motivi, nel 2023, era stata omaggiata dall'Associazione nazionale famigliari dei caduti e dispersi in guerra con un attestato e la medaglia dell'Unità d'Italia per essere la "meno giovane" delle vedove di guerra delle province di Cuneo e Savona

Lascia la figlia Lucia, il genero Edoardo e la nipote Antonella.

Il sindaco Luciano Sciandra, a nome di tutta l'Amministrazione garessina esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, alla quale si stringe per la perdita della cara signora Francesca.