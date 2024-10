A Brondello al via la 19esima sagra "Ritornano i Mundajé"

Parte oggi, a Brondello, la XIX edizione della Sagra 'Ritornano i Mundajé".

Dopo una lunga preparazione, al via l'evento che quest'anno sarà suddiviso in quattro giorni.

Si parte stasera 24/10 con una "spaghettata in amicizia" con fine benefico.

Venerdì 25/10 alle 19, la prima edizione del Premio "Mundaj d'Or", con ospite d'onore l'atleta Paralimpica, protagonista a Parigi 2024, Carola Semperboni. Oltre a lei, premiato anche Serafino Timeo, presidente dell' Ente Nazionale Sordi Piemonte. Modera Chiara Carlini.

A seguire, Pizza Party e grande concerto della band "I 7s8", complesso molto conosciuto e che assicura divertimento per tutti. La serata concluderà con il dj set di DJ CAPI.

La festa continua in grande stile Sabato 26/10 con l'evento in maschera, in stile Halloween, "MoonDie". Cena, concerto della scuola musicale "Classi Music Academy" ed "SL Duo", dj set con Giulia Frencia DJ.

Domenica 27/10 sarà il giorno dedicato al tradizionale mercato artigianale,che verrà aperto ufficialmente alle ore 10.30, con prodotti enogastronomici tipici e vetrina per le produzioni ortofrutticole di eccellenza della Valle Bronda. Sarà possibile gustare caldarroste e vin brulé, passeggiando per le suggestive vie del borgo animate da musica, folklore occitano, animazione e giochi per bambini. Nell'ora di pranzo è previsita la Grande Polentata, accompagnata dalla baldoria delle Maschere della Valle Bronda.

Alla sera, la Sagra conclude con il "Chanta l'Mundajé: corali in allegria ed in buona compagnia. Ben sei le corali aderenti: il Coro Piccola Valle, J'Amis del Cher, J'Amis d'la Piola, J'Amis d'la canson, gli Allegri Sognatori .

In caso di maltempo, garantiti comunque, al coperto, la Polentata e l'evento serale.

"Siamo davvero felici di poter presentare questo programma per la Sagra. Un momento per mettere al centro Brondello, la Valle Bronda e le sue eccellenze, con protagonista la castagna. Qui in Valle abbiamo qualità autoctone antiche e da preservare, che meritano la massima attenzione e promozione da parte dell'amministrazione.

Invitiamo tutti a venire a festeggiare insieme a noi, gustare i nostri prodotti e godere dell'atmosfera magica, dei colori e dei profumi dell'autunno in Valle Bronda.

Ci tengo a ringraziare, per il grande impegno e l'amore per il proprio territorio, tutti i volontari, le associazioni e la Pro Loco il cui lavoro ed impegno permettono di allestire un programma ambizioso e ricco come quello che andremo a vivere"- commenta il Sindaco Paolo Radosta.