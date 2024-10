Venerdì 25 ottobre a Saluzzo, Ars Potionis, una esperienza immersiva multisensoriale nel Medioevo

Con inizio dalle 19.00 e fino alle 21,30, ogni 30 minuti, nel Monastero della Stella i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva multisensoriale: suoni, filmati e un sorso di “pozione” analcolica nel colore dell’ora scelta saranno gli elementi che contribuiranno a far vivere un viaggio indietro nel tempo, fino al Medioevo.

Con partenza dalle 19,30 e fino alle 22,00, ogni 30 minuti, due/tre gruppi di partecipanti si avvieranno dal Monastero della Stella, in piazzetta Trinità , verso il centro cittadino per raggiungere i locali. I gruppi saranno accompagnati da guide in abiti medievali fino all’entrata nei locali. Ad ogni partecipante sarà consegnato un gettone del valore di 10 euro, che scambierà nel locale in cambio di una consumazione.

La Fondazione CRS offrirà un aperitivo "medioevale" al pubblico partecipante nei locali saluzzesi (euro 10 per ogni partecipante).

Info e prenotazioni su: https://www.monasterodellastella.it/evento/ars-potionis