Magia alla Sacra di San Michele: le nuvole in cielo sembrano infuocate

Il cielo che sovrasta la Sacra di San Michele ha regalato un tramonto dai colori mozzafiato. Impossibile non rimanere affascinati dalle nuvole all’orizzonte che sembrano infuocate dal sole. Esplosione di tonalità gialle e arancioni prontamente catturata dall’obiettivo di Valerio Minato.

Il fotografo torinese non è nuovo a immortalare spettacoli del genere, che tra l’altro spesso capitano proprio nel luogo considerato la porta delle Alpi verso la Francia, Modane, fino a Lione, quando nel cielo si creano dei vortici bellissimi e magici.

Il fenomeno si era verificato, grazie al forte vento in quota proveniente da Nord, che dopo aver scavalcato le montagne si riscaldava nella sua fase discendente: il föhn, un vento secco che può portare le temperature al suolo nettamente sopra la media del periodo. Le forti correnti in quota avevano “pettinato” le nubi in maniera irregolare seguendo la direzione e le turbolenze dei venti e i colori accesi del tramonto avevano fatto il resto.