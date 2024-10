Ritorna a Bra la rassegna di cinema per famiglie a prezzo scontato

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “Cinema al Cinema”, rassegna cinematografica per famiglie con cadenza mensile a prezzo scontato. Si tratta di un progetto avviato dall’Agis Piemonte (l’Associazione generale italiana dello spettacolo) e dalla Regione con l’obiettivo di promuovere il rilancio del ruolo della sala cinematografica a partire dai più giovani, che sotto la Zizzola vede la collaborazione della Consulta comunale per le famiglie di Bra.

In calendario sono previsti cinque appuntamenti presso il Cinema Multisala Vittoria di via Cavour 20: sabato 2 novembre 2024 si proietta “La Famiglia Addams 2”, il 14 dicembre sarà la volta di “Clifford, il grande cane rosso”, sabato 18 gennaio 2025 protagonista del grande schermo sarà “Coco”, mentre il 15 febbraio tocca a “Troppo cattivi”, per concludere il 15 marzo con “Encanto”.

Tutte le proiezioni iniziano alle 18. Il costo del biglietto per ciascuno spettacolo è di 3,5 euro. Per informazioni sui film e sulla programmazione si può scrivere a info@cinemavittoriabra.it oppure visitare il sito www.cinemaalcinemapiemonte.it.