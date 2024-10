Turismo, moda, agricoltura: premiate a Bra le cinque start up vincitrici di "It's enterprise" [FOTO E VIDEO]

Sono cinque le “idee” di Start Up vincitrici di 'Call for ideas - It’s Enterprise' premiate ieri, giovedì 24 ottobre, durante una cerimonia a Palazzo Mathis di Bra, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, di numerosi membri di Giunta e Consiglio Comunale, del direttore Fondazione ITS Academy Giulio Genti, del direttore di Ascom Bra Luigi Barbero, della presidente del consiglio di amministrazione Banco di Credito P.Azzoaglio Erica Azzoaglio, di Marcella Brizio Pacotto per Tesisquare e di alcuni amministratori dei comuni limitrofi alla città, fra cui il vicesindaco di Cherasco Umberto Ferrondi.

Emozionati, ma certamente molto soddisfatti, i vincitori hanno ricevuto il contributo di 20mila euro per avviare concretamente i loro progetti e mettere in pratica le loro intuizioni, che spaziano dal turismo, all’enogastronomia, alla moda, alla promozione del territorio, all’agricoltura.

Lucia Cian, origini argentine, ha presentato L.C.H. un brand di moda sostenibile, che mira a creare uno studio tessile a Bra, promuovendo la produzione etica e responsabile.

Simone Cocco ha presentato un progetto per realizzare percorsi di turismo lento outdoor, con attenzione al trekking, escursioni e team building.

Agostino Marco ha partecipato al bando con 'Rosmani', un’App innovativa che trasforma la lista della spesa in un menu intelligente, semplificando la vita dei consumatori ed evitando gli sprechi.

Alessio Follini e Simone Trinchero fanno parte di un team che ha presentato 'Garage Gastronomico', spazio di creazione di co-creazione nel settore Food&Beverage.

Lorenzo Mellano e Alessandro Parussa hanno invece ricevuto il riconoscimento per il loro 'Orto Lunare', sistema idroponico per coltivazioni domestiche con poca acqua.

L’iniziativa 'Call for Ideas - It’s Enterprise' ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo locale attraverso l’innovazione e la sostenibilità puntando sui giovani imprenditori e sulle loro idee.

È nata grazie alla sinergia fra pubblico e privato, fra il Comune di Bra, che credette nello sviluppo dei corsi ITS fin dal principio, e realtà importanti del territorio come Ascom, Tesisquare e Banco Azzoaglio, ed è una progettualità ancora in evoluzione, che vedrà sviluppi molto rilevanti nel prossimo futuro, a beneficio dell’economia e della vitalità del territorio.

Il messaggio lanciato ai giovani da tutti: selezionate le vostre idee e buttatevi!