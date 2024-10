Auto esce di strada e si cappotta tra Morozzo e Castelletto Stura

Incidente questa mattina, venerdì 25 ottobre, sulla strada che collega i comuni di Morozzo e Castelletto Stura.

Un'auto, per dinamiche in fase di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi nel ai lati della carreggiata. L'allarme è scattato verso le 6. Sul luogo dell'incidente, in via Castelletto Stura, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo e Morozzo, le Forze dell'Ordine e il personale sanitario del 118.

Il conducente del mezzo è stato trasferito in ospedale ma non avrebbe fortunatamente riportato ferite gravi. Non risultano altri mezzi coinvolti.