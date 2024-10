Il Circolo ARCI Beniamino aps propone due laboratori con l'autrice-illustratrice Chiara Raineri

Il Circolo ARCI Beniamino aps, propone due laboratori con Chiara Raineri, autrice-illustratrice molto nota ai lettori di albi illustrati e vincitrice del Premio Nati per Leggere 2023 con l’albo Piccola pantera - Edizioni Camelozampa.

Chiara Raineri, in viaggio verso Scrittorincittà, la nota manifestazione che si terrà a Cuneo dal 13 al 17 novembre, si fermerà lunedì 11 a Bene Vagienna per un laboratorio di espressione artistica dal titolo Da cosa nasce cosa dal nero nasce cosa? rivolto a insegnanti, bibliotecari, educatori e genitori. L’attività si terrà nei locali del Micronido L’arca di Noè, in via XX Settembre 56, dalle 17,30 alle 19,30.

Martedì 12 Novembre l’autrice sarà a Carrù per una lettura animata dedicata ai bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Oderda-Perotti. Chiara Raineri presenterà ai bimbi il suo secondo albo dedicato alle avventure di piccola pantera Pensa se, sempre edito da Camelozampa.

Entrambe le attività rientrano nel progetto Il bosco dei libri del Circolo Beniamino e sono finanziate dalla Fondazione CRC attraverso il bando “Impegnati nei diritti”; rientrano altresì nel tirocinio dell’insegnante Cristina Zocco presso il Master STeLI (Storia, teorie e tecniche della letteratura per l’infanzia) dell’università degli Studi di Roma Tre con cui il suddetto circolo ha attivato una convenzione.

Le iscrizioni al laboratorio per adulti si chiuderanno il 4 novembre.

Per informazioni 3345386675 (Alberta) 3490596229 (Cristina)