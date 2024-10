A Savigliano l'evento “La poesia, espressione di tensione umana e spirituale”

Venerdì 18 ottobre si è celebrata la “Giornata mondiale della poesia” nell’ambito del XVI° Festival di Espressione Artistica e di Impegno Civile “La poesia, espressione di tensione umana e spirituale”. L’evento, patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Savigliano, si è svolto presso il Civico Teatro “Sorelle Milanollo”.

Il saluto di Antonio Scommegna ha dato inizio alla cerimonia di premiazione delle classi che lo scorso anno scolastico hanno aderito al progetto: “Il piacere di scrivere...Poesia”. Gli studenti coinvolti hanno potuto toccare con mano l'universo poetico scongelato dalle antologie attraverso l’intervento di Maria Franca Dallorto Peroni e la testimonianza del poeta Gianfranco Lauretano i quali hanno sottolineato che le poesie scritte non sono altro che specchi che riflettono le emozioni del vissuto degli studenti. Non è mancato il saluto dell’Assessore alla Cultura Prof. Roberto Giorsino e del Dott. Luca Martini, Dirigente Scolastico I. I. S. “Arimondi - Eula” di Savigliano e Racconigi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Proff. Francesco Occhetto, Marilena Mellano, Anna Maria Pelissero, Nadia Minervini, Erika Cigna, Luigina Coggiola e ai Dirigenti Dott.ssa Daniela Calandri, I. C. “ Papa Giovanni XXIII”, Dott. Flavio Girodengo dell’ I. I. S. “ Cravetta – Marconi” di Savigliano.

Un sentito ringraziamento anche agli sponsor: Fondazione CR di Torino e di Savigliano; alla Banca CR di Savigliano; all’Agenzia Unipol- SAI di Savigliano che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

La Cerimonia di Premiazione è stata vissuta dagli studenti e dai premiati con entusiasmo e gratificazione per il loro impegno. Sono risultati vincitori gli studenti della ex 1^ D E II^ B della scuola media “G. Marconi” dell’I.C. “PAPA GIOVANNI XXIII°”:

1° Premio: Alessandro Olivero; 2° Premio: Nicolas Gabriele; 3° Premio ex aequo:Vjola Canaj; 3° Premio ex aequo: Sebastiano Borio

Finalisti: Andrea Bosio, Leonardo Costamagna, Gurleen Kaur, Ludovica Porro, Samuel Torrione, Mattia Ambrogio, Bruno Casalis, Flavio Cuni, Carlotta Monge, Tommaso Taricco.

Menzionati: Matteo Bianco, Selena Leshi, Ilary Melica, Jacopo Supertino, Beatrice Amato, Simone Ariaudo, Matilda Cabutto, Pietro D’Amelio, Sofia Dompè, Andrea Gari, Rebecca Gjoni, Klavel Mistrovica, Edoardo Monasterolo.

Sono risultati vincitori gli studenti della ex 2^ A TT e 2^ B TGC dell’I.I.S. “CRAVETTA-MARCONI”: 1° Premio: Karolain Berzani; 2° Premio ex aequo: Rbecca Berra; 2° Premio ex aequo: Riccardo Conte; 3° Premio: Lucy Beraud.

Finalisti: Fatima Adil, Matteo Allasia, Eleonora Dunnet, Alice Giordanino, Daniel Trencovski, Jonathan Dell’Agnola, Federica Granero, Sabina Mellano, Helena Pignanelli, Morena Villalobos.

Menzionati: Siham Amrane, Lucrezia Gallina, Luis Gjoni, Alex Gramaglia, Denisa Hilaj, Emanuel Koceku, Theresa Lobo, Francesco Oliva, Andrea Boasso, Chiara Di Gangi, Aya Ezziani, Clara Gramaglia, India Grasso, Yassir Hamzi, Emanuele Milanesio, Gabriele Lagrotteria, Serena Stassi.

Sono risultati vincitori gli studenti della ex 2^ B TM e 2^ D AFM dell’I.I.S. “ARIMONDI – EULA” di Savigliano e Racconigi.

1° Premio: Davide Varetto; 2° Premio: Alfredo Perronace; 3° Premio: Federica Piacenza.

Finalisti: Christian Bori, Sofia El Quadrassi, Kerbal Narcisse, Margherita Quaglia, Elisa Vignola, Kevin Albano, Christian D’Amore, Luca Rozzarini, Rayan Sammouni. Nicolò Spatola.

Menzionati: Sofia Allocco, Elena Bertolotto, Valentina Civale, Kaur Navreet, Alessandra Lovera, Alberto Robaldo, Federico Robaldo, Michele Taricco, Maria Trossarello, Riad Belasla, Leonardo Coloca, Adam Et Toumi, Riccardo Giustetto, Francesco Scarnato, Luca Vaglienti.

In conclusione è stato assegnato un PREMIO SPECIALE della Giuria a Sara Gallo della Classe 2^ B TGC I.I.S. “CRAVETTA – MARCONI” di Savigliano per la poesia “Gentilezza” con la seguente motivazione: “Versi che rivelano l’animo gentile dell’autrice. Chi è capace di dolcezza, sensibilità e gesti di cortesia può illuminare la vita regalando sorrisi. Poche parole e uno sguardo possono migliorare le persone” .

Nel pomeriggio ospiti presso il Ridotto del Civico Teatro “Sorelle Milanollo” si è svolto un reading con un omaggio a Clemente Rebora a Gianfranco Lauretano. Sono intervenuti Antonio Scommegna, Presidente dell’Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora”; Maria Franca Dallorto Peroni e Francesco Occhetto. Ha letto le poesie Livio Partiti mentre gli spazi musicali sono stati curati con la chitarra di Ermanno Venturino del Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio” di Savigliano. Ai presenti è stata omaggiata una silloge.