Due anni senza Daniela Rio: la lettera del figlio Alessandro per ricordarla

Cara Mamma,

sono già passati due anni da quel giorno che te ne sei andata, eppure il vuoto che hai lasciato nella mia vita sembra così presente, così reale. Ogni giorno mi manchi, e mi rendo conto sempre di più di quanto tu sia stata per me non solo una madre, ma una parte di me. Con te condividevo tutto, le gioie e le paure, i momenti difficili e quelli di pura felicità. E ora, senza di te, è come se una parte di me non esistesse più, ma al tempo stesso ti sento ancora con me in ogni gesto, in ogni pensiero.

Eri una mamma fantastica, non solo per me, ma anche una nonna amorevole, che sapeva donare un affetto senza limiti. Ricordo ancora gli occhi di Franci e Ludo quando li facevi ridere, quando li riempivi di attenzioni e amore. Il tuo sorriso, così luminoso e sincero, era capace di illuminare le giornate più grigie.

L’amore incondizionato che provavi per papà che dopo tanti anni insieme sente la tua mancanza come non mai.

Solo tu sapevi come rendere tutto più leggero, come trasformare ogni istante in qualcosa di bello.

Abbiamo vissuto tanti momenti insieme, e tutti sono impressi nel mio cuore. Non riesco a sceglierne uno che valga più degli altri, perché ogni singolo istante con te era speciale. Dalle piccole cose quotidiane, ai grandi momenti, come le feste in famiglia, ogni attimo era magico perché lo vivevamo insieme. La tua presenza sapeva dare senso anche alle cose più semplici.

So che ovunque tu sia, continui a vegliare su di me, sulla nostra famiglia. So che ci guardi, che ci sorridi e che il tuo amore è ancora qui, accanto a noi, anche se non posso più vederti o abbracciarti. Questo mi dà forza, mi fa andare avanti nei giorni in cui la tua mancanza si fa sentire più forte. Vorrei tanto che tu fossi qui, vorrei poterti raccontare cosa è successo in questi due anni, come facciamo fatica senza di te, ma anche come cerchiamo di vivere al meglio, proprio come ci hai insegnato.

Il tuo ricordo non mi abbandona mai. Cerco di portarti sempre con me, nei miei gesti, nei miei pensieri, nel modo in cui affronto la vita. Mi hai insegnato tanto, e una parte di ciò che sono è grazie a te.

In questo giorno per noi triste e malinconico, voglio dedicarti un pensiero speciale, un abbraccio che ti raggiunga ovunque tu sia. Mi manchi, mamma. Mi manca tutto di noi, le nostre chiacchierate, le nostre risate, i nostri abbracci anche solo il semplice fatto di averti accanto. Ma so che sei sempre con me, in ogni passo che faccio. Ti porto nel cuore, sempre.

Ti voglio bene,

Il tuo Alessandro❤️

La messa si terrà sabato 26 ottobre alle ore 18:00 ai salesiani di Cuneo.