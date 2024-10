Alba: allerta meteo arancione, attivato il Centro Operativo Comunale

In seguito alle incessanti piogge, oggi alle ore 13.00, l’Arpa Piemonte ha emanato il bollettino con allerta meteo codice “arancione” per le avverse condizioni meteorologiche.

Pertanto, alle ore 14.30 il sindaco di Alba Alberto Gatto ha attivato il C.O.C. Centro Operativo Comunale, come previsto dal protocollo del piano di emergenza di Protezione Civile: presenti oltre al sindaco e assessore alla Protezione civile, anche la giunta al completo ed i dirigenti comunali. E’ stato attivato il volontariato di Protezione Civile per garantire monitoraggio costante.

In questo momento, sul territorio comunale, la viabilità non presenta criticità. Tutte le strade ed i ponti sono percorribili.

Tuttavia, l’Amministrazione comunale invita la popolazione ad essere prudente, a limitare gli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne, uscire solo in caso di necessità e non sostare sui ponti ed in prossimità dei corsi d’acqua.

Per garantire la sicurezza degli atleti durante la 15^ Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba prevista per domenica 27 ottobre con partenza ed arrivo in piazza Miroglio ad Alba, è stata emanata apposita ordinanza per la revisione del percorso, evitando qualsiasi vicinanza a corsi d’acqua e canali e valutando la sospensione della manifestazione in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

Il C.O.C. è al lavoro per monitorare l’evoluzione ed aggiornare la popolazione.

Informazioni: Protezione Civile del Comune di Alba - Tel. 0173 292333.