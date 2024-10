Canale in festa per i cento anni del dottor Riccardo Garelli

Nella Sala Consiliare del municipio di Canale, si è svolta nella mattinata di sabato 26 ottobre una calorosa festa in onore del dottor Riccardo Garelli, in occasione del suo centesimo compleanno.

Visibilmente emozionato, accompagnato da figli, nipoti e pronipoti, lo storico farmacista di Canale è stato accolto dal sindaco Enrico Faccenda e da un numeroso gruppo di amici e di concittadini, che lo hanno a lungo applaudito.

Il dottor Garelli, con il fazzoletto azzurro di giovane partigiano nelle fila degli “Autonomi” della '12a Divisione Bra' ha salutato tutti con un sorriso genuino e spontaneo:

“Vi ringrazio di cuore davvero. Auguro a tutti voi di arrivare alla mia età, con qualche acciacco, ma con la testa a posto, che quella è difficile da curare. E le medicine prendetele solo quando ce n’è bisogno!”.

Il sindaco Enrico Faccenda ha dato la parola a numerosi amici, testimoni delle tante relazioni professionali, politiche e sociali, nelle quali il dottor Garelli ha avuto un ruolo, intessendo una vita intensa e dedicata agli altri.

Sono intervenuti fra i tanti, Giovanni Quaglia, Tino Cornaglia, la presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Cuneo Enrica Bianchi, Giuliano Viglione, Giovanni Monchiero, Ettore Paganelli, Emilio Barbero, i parroci Don Angelo Conterno e Don Eligio Mantovani, Dante Faccenda e molti altri ospiti, che hanno sottolineato la stima e l’ammirazione per una persona di grande carisma e capacità.

Erano presenti rappresentanti di enti e di amministrazioni comunali, e per la provincia di Cuneo, il neo consigliere e sindaco di Guarene, Simone Manzone. Sono arrivati i video messaggi del governatore Alberto Cirio, impegnato in un viaggio istituzionale in Asia e del consigliere al ministero della pubblica amministrazione Marco Perosino.

Attivo nella vita sociale di Canale e anche in quella sportiva, Riccardo Garelli rilevò la farmacia di famiglia nel primo dopoguerra, diventando un punto di riferimento per l’intero Roero e anche per i colleghi iscritti all’ordine, del quale peraltro è diventato l’unico centenario iscritto in Italia.

Appassionato di “Balon” è tuttora dirigente della Pallonistica Canalese e fu a lungo presidente della Bocciofila Canalese. Fu responsabile dell’Azione Cattolica locale, segretario della Democrazia Cristiana, assessore e consigliere comunale, fondatore del Lions Club di Canale-Roero, presidente della Fondazione del civico ospedale “Pasquale Toso” e 40 volte farmacista volontario a Lourdes.

Una vita da incorniciare e da festeggiare come giustamente la 'Città del Pesco' ha voluto fare.

Auguri ancora al dottor Riccardo Garelli.