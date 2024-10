Mostra i genitali e oltraggia gli agenti: notificato Daspo Urbano a Cuneo

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto delle condotte che incidono sulla percezione della sicurezza pubblica e urbana, ha intensificato, nel fine settimana, i controlli nell'area del centro e del quadrilatero della città di Cuneo.

Nel corso dell’attività di controllo, svoltasi ieri 25 ottobre u.s., gli operatori delle volanti della Questura, con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, hanno effettuato controlli di decine di avventori di esercizi di vicinato e bar, per prevenire reati e verificare il rispetto delle misure di allontanamento e di DASPO urbani disposti dal Questore di Cuneo, nelle aree di C.so Giolitti, via Silvio Pellico e zona Stazione.

Nel corso dei servizi predisposti è stato notificato dalla Polizia Locale di Cuneo, il provvedimento di D.A.Cur. emesso dal Questore di Cuneo, che prescrive il divieto di accesso per 12 mesi nelle aree urbane, individuate dalla recente ordinanza sindacale di agosto 2024, nei confronti di un cittadino nigeriano che aveva violato il precedente ordine di allontanamento nelle aree interdette. Il cittadino straniero si è reso autore di numerose condotte, in stato di alterazione da sostanze di abuso, sfociate in esibizione delle parti intime ai passanti e nell’oltraggio verso gli Agenti operanti in divisa, che hanno creato allarme e disturbo nella cittadinanza del centro cittadino e dei residenti del complesso Agorà.

Pertanto sono 17 i Divieti di Accesso in area urbana, adottati dal Questore di Cuneo che, dall’ inizio dell’anno, attraverso il lavoro svolto dalla Polizia Anticrimine della Questura, ha emanato anche 9 Avvisi orali e 5 fogli di via obbligatori, con l'obiettivo di incrementare il livello di percezione della sicurezza nelle aree urbane sopra indicate.

La Questura proseguirà l’intensificazione dei servizi, sulla base anche delle segnalazioni della cittadinanza, che hanno consentito l’adozione da parte del Questore di provvedimenti di sospensione di licenze, predisposte dalla Polizia Amministrativa, in base all’art. 100 T.U.L.P.S., nei confronti di bar diventati abituali ritrovo di persone pregiudicate e/o pericolose che possono costituire pericolo per l’Ordine Pubblico.