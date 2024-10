Pepe Unchained incassa $22 milioni in prevendita attirando l’attenzione di grandi investitori

Pepe Unchained è un progetto che ha suscitato grande attenzione nelle ultime settimane, dimostrando di fatto che anche il mondo delle meme coin può attrarre investitori seri e offrire un reale valore d'uso.

Questo nuovo ecosistema Layer 2 ha recentemente attirato grandi investitori, le cosiddette balene, raccogliendo $22 milioni in poco tempo e facendo uno dei debutti più promettenti del 2024.

Ma come funziona Pepe Unchained?

Ispirato a un popolare meme sul web che raffigura Pepe The Frog, il progetto mira a creare un ecosistema basato su una blockchain Layer 2 per trasformare il modo di investire nelle meme coin.

Pepe Unchained si distingue da altri progetti simili, come Dogecoin o il token originale Pepe, perché si concentra sul dare utilità reale agli utenti.

Uno degli elementi chiave di questo progetto è lo sviluppo di una nuova soluzione come blockchain basata su Ethereum, nota come Pepe Chain.

Pepe Chain è una soluzione Layer 2 che mira ad aumentare la velocità delle transazioni e a ridurre le cosiddette commissioni di gas, un problema che la rete Ethereum affronta da tempo.

Gli investitori che partecipano alla prevendita in corso del token $PEPU stanno già vedendo i potenziali vantaggi dell'utilizzo di Pepe Chain, tra cui la possibilità di spostare istantaneamente i fondi tra Ethereum e Pepe Chain tramite il bridge e una significativa riduzione dei costi di transazione.

Pepe Unchained e la prevendita da $22 milioni

Uno degli sviluppi più importanti è l’inaspettato successo della prevendita del token $PEPU.

Il progetto ha raccolto $22 milioni in poche settimane, diventando uno dei progetti di maggior successo in questo mese.

Questo successo non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle cosiddette balene, investitori con grandi quantità di capitale che hanno la capacità di influenzare il mercato delle criptovalute.

Le balene spesso investono somme significative in progetti emergenti, consentendo loro di massimizzare i potenziali rendimenti. Nel caso di Pepe Unchained, questi investitori hanno svolto un ruolo chiave nel raggiungimento di una tale somma.

Le balene sono interessate al progetto non solo per il meme della famosa rana e il suo successo virale, ma soprattutto per l'innovazione tecnologica che lo sostiene.

Pepe Unchained combina l'umorismo con la praticità, offrendo qualcosa che manca a molte altre meme coin. Le balene, che di solito evitano i progetti puramente speculativi, hanno visto in Pepe Unchained un potenziale di crescita a lungo termine.

Un ulteriore incentivo per questi grandi investitori è la possibilità di mettere in staking i token $PEPU per generare reddito passivo in modo semplice.

Infatti anche chi non ha profonde conoscenze tecniche può facilmente comprendere e beneficiare delle opportunità offerte da questo progetto.

Perché acquistare Pepe Unchained

Pepe Unchained viene indicata come una delle migliori criptovalute da acquistare al momento. Non c'è da stupirsi, visto che il progetto sta concludendo una prevendita molto vantaggiosa, con un prezzo per token PEPU di soli $0,01177.

Questo indica due cose: il progetto ha già una comunità affiatata e il token PEPU dovrebbe essere quotato a breve.

La funzione principale di Pepe Unchained è quella di liberare il token dalla sua blockchain congestionata. Questo sarà possibile grazie alle sue prestazioni su una blockchain Layer 2, che può connettersi direttamente alla rete Ethereum.

Ciò renderà le transazioni più veloci e le commissioni più basse, rendendo entrambe le blockchain più interessanti e redditizie.

I rendimenti sullo staking poi sono calcolati sulla base del reddito da ETH, quindi possono essere superiori a quelli di altri token presenti sul mercato. Secondo il sito ufficiale, il rendimento stimato è del 103%, con un tasso di 608,82 gettoni PEPU per blocco ETH.