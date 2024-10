“Concert d’aujourd’hui”: a Dronero la magia dell’arte sonora con il Duo Guión

Sarà il primo emozionante concerto del nuovo anno, quello che si terrà questo pomeriggio, sabato 26 ottobre, alle ore 18 a Palazzo Savio, sede del Civico Istituto Musicale “G. Donadio” di Dronero.

Protagonisti, con “Concert d’aujourd’hui”, due giovanissimi musicisti cuneesi: Nicolò Bertano e Gabriele Viada, che insieme sono il Duo Guión.

Alla chitarra Bertano ed alla fisarmonica Viada, il duo si è formato durante gli anni di studio al Liceo Musicale di Cuneo, il frutto di una grande sintonia tra questi due giovani musicisti. Con curiosità e passione, infatti, insieme hanno saputo esplorare un vasto repertorio, scegliendo con attenzione brani che valorizzano la loro formazione strumentale.

Proprio quest’anno, il Duo ha ottenuto il 1° premio assoluto al prestigioso Concorso Internazionale “Vittoria Caffa Righetti” 2024 di Cortemilia.

Questo pomeriggio a Dronero le persone avranno la possibilità di ascoltare musiche che spaziano dal tardo Ottocento fino ai giorni nostri, con un omaggio speciale al celebre Astor Piazzolla. Un’occasione imperdibile per assaporare musica dal vivo ed incontrare giovani musicisti pieni di entusiasmo e passione; per lasciarsi inoltre ispirare, stimolare e coinvolgere nel meraviglioso mondo della musica, tutto questo sia per chi è già in cammino nel proprio percorso musicale sia per chi desidera semplicemente godersi la magia dell'arte sonora.

A precedere il concerto ci sarà un importante momento: alle ore 17 la cerimonia di consegna delle Borse di Studio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, il concerto è organizzato dal Civico Istituto Musicale “G. Donadio” in collaborazione con il Comune di Dronero