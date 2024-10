Dal Festival della Bandiera alla "Sagra d'l Coj": gli eventi in Granda nel fine settimana

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo weekend nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.

***

CUNEO

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle ore 15.30 alle 19, presso le Gallerie del Centro Commerciale Grande Cuneo (Tetto Garetto), il Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo organizza il “Giocafamiglia”, un pomeriggio di giochi e intrattenimento per bambini e famiglie nel corso del quale sono proposte attività come trucca bimbi, sculture di palloncini, giochi, spettacoli, etc. Info: https://www.forumfamigliecuneo.org/

CUNEO

CUNEO CLASSICA FESTIVAL

Sabato 26 ottobre alle ore 21, presso la Sala San Giovanni "Le Eroine di Puccini". Prevendita biglietti online sul sito www.promocuneo.it.

CUNEO

36° CUNEO ORGAN FESTIVAL

Sabato 26 ottobre, alle ore 21 nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in corso Nizza, l’organista francese Maurice Clerc proporrà “L’orgue à la cour des rois”. Spettacolo con ingresso gratuito. Info al 329/22.66.200 oppure cuneoorganfestival@gmail.com.

CUNEO

TROVAROBE

Sabato 26 ottobre, dalle 8 alle 18, sotto i portici che circondano piazza Europa e corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe.

CUNEO

SYNFOLLIA

Sabato 26 ottobre, alle ore 21 presso il Teatro Toselli di Cuneo, va in scena lo spettacolo teatrale "Synfollia - Una tragedia co(s)mica musicale", della compagnia "Intronauti". Ingresso a offerta libera.

***

ALBA

94a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Sabato 26 e domenica 27 ottobre continua l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba all'Alba Truffle Show (cooking show con rinomati chef, analisi sensoriali e wine tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe, Roero e Monferrato. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Si arriverà all'Asta Mondiale del Tartufo, che accoglie appassionati e golosi da ogni angolo del mondo. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba – aperto il sabato, la domenica e i festivi – dal 12 ottobre all’8 dicembre, seguirà gli orari 9.30–19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone. Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/.

ALBA

FESTIVAL DELLA BANDIERA

Domenica 27 ottobre dalle ore 11 in piazza Risorgimento, Festival della Bandiera, in occasione del 50ennale degli Sbandieratori e Musici della Città di Alba. Quattro gruppi di sbandieratori dei borghi albesi porgeranno con le loro esibizioni un omaggio al gruppo Sbandieratori della Città di Alba. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si terrà il Festival della Bandiera con gruppi provenienti da diverse regioni italiane. Ingresso gratuito.

ALBA

TRIO SALOMÈ

Domenica 27 ottobre, alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe e nell’ambito de “I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2024”, concerto del giovane Trio Salomé, con denso programma romantico da Beethoven a Brahms, e un’interessante escursione alla scoperta del compositore polacco-statunitense Robert Muczynski. L’ingresso al concerto sarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità. Info: http://www.albamusicfestival.com/

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Sabato 26 ottobre ritornano le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba, abbinate alla visita alla Sala del Tesoro. Il pomeriggio si concluderà, per tutti i partecipanti, con una merenda nel giardino fiorito della canonica del Duomo. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17. Info: https://www.visitmudi.it/45-metri-sopra-alba/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 26 e domenica 27 ottobre tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali "Federico Eusebio". Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in piazza Risorgimento 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. Info: https://www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-sotterranea.

***

BERNEZZO

LA CASTAGNA A BERNESS

Sabato 26 ottobre, alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente Comunale di Bernezzo, è prevista la proiezione dei cortometraggi “Il mio respiro” e “Mappa filmica dei castagneti italiani”. Seguirà momento conviviale con “Mundaj e vin brulè”. Domenica 27 ottobre, dalle ore 9, fiera con esposizione e vendita prodotti tipici della Valle Grana, passeggiate naturalistiche, yoga nel bosco e rievocazione medievale. Alle 12.30 Pranzo Speciale della Castagna e dalle 14 Mostra micologica presso la Società Operaia. Alle 14.30 balli occitani con i Sousbois, distribuzione frittelle e alle 16 liberazione dei rapaci a cura del Cras di Bernezzo. Alle 17 premiazione del castagneto più bello. Info su Instagram proloco_bernezzo, FB prolocobernezzo - 0171/683265 - 366 19 91 030.

***

BORGO SAN DALMAZZO

Domenica 27 ottobre, nell'ambito della rassegna di teatro per bambini e ragazzi, la compagnia L’Orto degli Ananassi di Livorno porta in scena lo spettacolo "Tuono, il mio vicino gigante", vincitore del Premio Porto Sant'Elpidio - Città dei Bambini. Info a questo indirizzo .

BORGO SAN DALMAZZO

FAMIGLIE IN BICICLETTA

Sabato 26 ottobre a Borgo San Dalmazzo, in piazza della Meridiana dalle 10.30, giornata dedicata alle famiglie in bicicletta con prova gratuita sul "pump track" e facile pedalata nei dintorni. Info Unione Montana Valle Stura, tel. 0171/955.555.

BORGO SAN DALMAZZO

MULTICOLOR FESTIVAL

Sabato 26 ottobre, alle ore 21 presso l'auditorium cittadino, concerto di world music con Kanazoé Orchestra, formazione internazionale fondata da Seydou Diabaté, virtuoso suonatore di balafon. Domenica 27 ottobre, alle ore 18, presso gli spazi di Palazzo Bertello, "Danzare la diversità", spettacolo di danza inclusiva a cura di Gabriella Cerritelli. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Programma completo: www.multicolorfestival.com.

***

BOVES - CASTELLAR

CASTAGNATA

Domenica 27 ottobre, dalle 14, castagnata aperta a tutti presso la piazza Anselmo Cavallera, con caldarroste e vin brulè. Giochi popolari e accompagnamento musicale della “Banda Quadra”.

***

BRA

WOMEN ART BRA

Sabato 26 ottobre ultimo giorno per la quinta biennale d’arte contemporanea dedicata esclusivamente alle donne e alla loro creatività, presso il Movicentro a Bra. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Info: https://www.womenartbra.it/.

BRA

ARCHIVUM

Sabato 26 e domenica 27 ottobre è visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: 10-12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it.

BRA

PAESAGGIRE

Sabato 26 ottobre "Mindfulness", un incontro con la guida Marta di Giulio in un percorso unico e coinvolgente su come percepire il vino e il cibo in modo nuovo, anche con l'aiuto delle opere d'arte esposte presso il Museo Civico di Palazzo Traversa. Info: https://zizzolaturismoecultura.webnode.it/.

***

BRIGA ALTA

FESTA D’AUTUNNO

Sabato 26 ottobre la frazione Piaggia di Briga Alta propone la Festa d'Autunno. In programma il mercatino, la tradizionale castagnata durante il pomeriggio e i panini BBQ di Alessandro Oddone. Inoltre sarà possibile la sperimentazione del Virtual Vision delle Alpi Liguri con la guida di Gabriele Cristiani. Per l'occasione "La Briga" preparerà un menù a base di castagne. Info: 0174/393.829.

***

BUSCA

CONCERTO

Domenica 27 ottobre a Busca solenne “Messa di Gloria” di Puccini alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Busca, in chiusura della 20ª edizione del festival Suoni dal Monviso. Protagonisti dell’evento musicale, il coro dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo (con la partecipazione del Coro “Cantica Nova” di Novi Ligure) e l’orchestra "Bartolomeo Bruni" di Cuneo. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

***

CERESOLE D’ALBA

AFFRESCHI IN MUNICIPIO

Domenica 27 ottobre con orario 10-17 in Municipio, via Regina Margherita 14, si potranno ammirare sei affreschi del XVI secolo strappati dalle mura della cappella campestre della Madonna del Buontempo, ora in rovina. Info: https://www.sentierideifrescanti.it/.

***

CHERASCO

S'INAUGURA IL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO

Sabato 26 ottobre, alle ore 10.30 si terrà l'inaugurazione della restaurata Chiesa di San Gregorio di Cherasco. Sarà anche l'occasione per presentare il libro del Prof. Bruno Taricco sulla Chiesa e la mostra fotografica di Bruno Costamagna sui particolari di Cherasco. Info: 0172/427.052.

***

CHIUSA PESIO

FESTA DEL RE MARRONE

Sabato 26 ottobre prosegue la Festa del re Marrone con alle ore 10 dimostrazione macchine agricole per i castagneti presso vallone Marro 7. Nel pomeriggio pedalata cicloecologica e alle 15 consegna del marrone di Chiusa Pesio ai bimbi nati nell’ultimo anno. A seguire sfilata auto da Rally, “Merenda del Mundajè” e in piazza Carlo Mauro “Polenta e Dolce”. Domenica 27 ottobre mercatino nelle vie del paese, con degustazioni “mundaj”, frittelle di mele e vin brulè. Pranzo in onore del Re Marrone, con musica e intrattenimenti. Info: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734.990.

CHIUSA PESIO

MOSTRA BASTONI DA PASSEGGIO

Domenica 27 ottobre sarà possibile visitare la mostra “I bastoni da passeggio, utilità e prestigio” a cura del Prof. Silvio Matteo Borsarelli, presso il Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena”. L'esposizione è una collezione di bastoni da passeggio provenienti da tutto il mondo, in diversi materiali (vetro, ceramica, avorio…) e altre curiosità. Info: 0171/734.990.

***

COSTIGLIOLE SALUZZO

"LA LEGGEREZZA DELLA SCULTURA"

Sabato 26 e domenica 27 ottobre sarà l’ultima occasione per vedere la mostra d’arte contemporanea La Leggerezza della scultura contemporanea a Palazzo Sarriod La Tour di Costigliole Saluzzo. Oltre 2.500 i visitatori nei tre mesi di apertura. Domenica degustazione con il vino Quagliano. Orari: sabato dalle 15.30 alle 19 – domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

***

FOSSANO

CAMMINATA CON BARTOLO A CUSSANIO

Sabato 26 ottobre, nel pomeriggio con ritrovo alle ore 14 sul sagrato della chiesa di San Lorenzo, camminata per ricordare Bartolo Bogliotti sul percorso San Lorenzo – Cussanio. L’iniziativa conclude le celebrazioni per i 50 anni di diploma dei primi agrotecnici della Granda. Previsto anche un momento conviviale con una merenda sinoira. Per iscrizioni e informazioni 340/23.67.656 e al sito https://www.facebook.com/camminandoconbartolo.

***

LAGNASCO

METAMORFOSI E POWERFLOWER

Domenica 27 ottobre aperto il percorso museale dei Castelli Tapparelli di Lagnasco, con mostra d'arte allestita negli ambienti dei Castelli (inclusa nel biglietto d'ingresso e nella visita guidata): "Metamorfosi" è la prima parte della rassegna, un titolo evocativo che esprime il tentativo di far dialogare, e reciprocamente valorizzare, opere contemporanee in ambienti che lasciano al visitatore l’immaginare antiche storie. La seconda parte della rassegna, al termine del percorso museale, porta come titolo “Powerflower”: dalle figure semplici che la natura ci offre, prendono forma grandi sculture di cartapesta. Info: https://www.castellidilagnasco.it/

***

MAGLIANO ALFIERI

VISITE AL CASTELLO

Domenica 27 ottobre 2024, visita al castello di Magliano Alfieri e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso. Le visite partono ogni ora, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 17). Al termine, degustazione di vini dell’Azienda Agricola Bric Cenciurio. Contributo: gratuito per bambini fino a 5 anni, 8 euro ridotto (6-18 anni) e 12 euro adulti (10 euro per i Possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte). Prenotazioni consigliate: castellomagliano@barolofoundation.it o al numero 0173/386697.

MAGLIANO ALFIERI

MASCA AL MUSEO

Sabato 26 ottobre al castello di Magliano Alfieri una sfida per bambini tra leggende e incantesimi. Un'attività unica in vista della Festa di Halloween. L’attività è pensata per bambini dagli 8 ai 12 anni, con due turni disponibili: uno alle ore 15 e un altro alle ore 16.45. Ogni turno durerà tra 1 ora e 1 ora e 15 minuti, con un massimo di 10 partecipanti per gruppo. Prenotazione obbligatoria a castellomagliano@barolofoundation.it o al numero 0173/386697. Il costo dell’attività è di 5 euro a bambino.

***

MARGARITA

SAGRA DEL COJ

Sabato 26 ottobre alle ore 17.30 inaugurazione della 19a Sagra del Coj e consegna del premio “Cavolo d’Argento”. Alle ore 19 polentata presso piazza del Comune a cura della Pro Loco e musica con Boglio Trio Capinera. Domenica 27 ottobre alle ore 9 apertura mercato nel centro storico e fiera mercato dell’abbigliamento. Alle ore 10 visite guidate al Castello Solaro, alle 11 Mundaj degli Alpini. Alle ore 12 Street Food in piazza del Comune e a seguire spettacoli con Prezzemolo, “Coi Toni” e Mago Arturo. Info: 392/28.35.789.

***

MONDOVÌ

RES PUBLICA 2024

Sabato 26 ottobre alle ore 16, premio "Res Publica 2024", nella chiesa della Missione, a Mondovì Piazza. Le categorie: Pace e inclusione, Dignità delle donne, Sicurezza sul lavoro, Pianeta e umanità. L'evento è aperto al pubblico e con ingresso gratuito. Info: https://www.premiorespublica.org/.

MONDOVÌ

VIAGGI INTERCULTURALI

Sabato 26 ottobre, dalle 16 alle 18, presso il Museo Civico della Stampa “Vieni anche tu!", pomeriggio animato da operatori specializzati supportati da mediatori culturali. Il trasporto con funicolare è gratuito e sarà previsto un momento di merenda gratuita. Info: https://www.museostampamondovi.it/.

MONDOVÌ

CONCERTO "ORATORIO DEI SANTI"

Sabato 26 ottobre, alle ore 21, è in programma nella chiesa il concerto “Oratorio dei Santi”, con protagonisti Coro e Orchestra della Cappella Musicale “P. Stefano Ferrua”.

MONDOVÌ

MERCATO DEI FIORI

Sabato 26 e domenica 27 ottobre nell’area di Piazza Ellero, mercato dedicato ai fiori, con vasi e mazzi recisi. Info: 0174/330358

***

MONTÀ

TREKKING SUI SENTIERI DEL ROERO

Domenica 27 ottobre escursione guidata di 10 km attraverso i sentieri del Roero con partenza da Montà. Ritrovo alle ore 10.15 presso piazzetta Vecchia Segheria a Montà, rientro ore 16. Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati. Pranzo al sacco. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 338 19 75 933 oppure trekkingwithlo@gmail.com

***

MONTALDO DI MONDOVÌ

ROA MARENCA

Sabato 26 ottobre escursione guidata con accompagnatore naturalistico o in alternativa, percorso con accompagnatore cicloturistico lungo un tratto della Roa Marenca, con possibilità di utilizzo gratuito di e-bike. A seguire visita guidata al sito archeologico con l’archeologo. Al termine della visita aperitivo e degustazione di prodotti locali. Info: https://www.cuneoalps.it/.

***

MONTEROSSO GRANA

CASTAGNATA AL BOURGAT

Domenica 27 ottobre dal mattino Mercatino e Mercatino bimbi. Alle ore 11 inaugurazione lavatoio e alle 12 pizza presso il campeggio Roccastella. Alle ore 14 presso l’Area del Campo, spettacolo di magia “Illusioni in Musica”, con MagaG e Zara: giochi di prestigio e musica dal vivo. Dalle 14.30 castagnata, vin brulè e gara alla petanque a coppie sorteggiate.

***

MONTICELLO D’ALBA

VISITE AL CASTELLO

Sabato 26 ottobre visite guidate gratuite al Parco del Castello di Monticello d'Alba nei seguenti orari: alle ore 14.30 “Dal vignòt all’olivè”, con approfondimento sulla vigna didattica e sulle piante fruttifere del Parco romantico, e alle ore 16 “De hortibus”, con approfondimento sulla storia della creazione dell’orto e delle aiuole. Consigliata la prenotazione sul sito www.turismoinlanga.it.

***

NEIVE

CERIMONIA DELL’ACCENSIONE

Sabato 26 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 presso la Distilleria Romano Levi di Neive si terrà l'accensione dell'80° fiammifero. L’accensione è la tradizionale cerimonia che si svolge nella storica distilleria neivese l’ultimo sabato di ottobre giunta quest’anno all'80ª edizione. Verrà acceso l’alambicco che distillerà in continuo fino a fine marzo, segnando l’inizio della produzione. In questa giornata viene preparata una grappa particolare in edizione limitata e numerata che sarà messa in degustazione gratuita. Info: https://www.distilleriaromanolevi.com/,

***

NIELLA TANARO

MOSTRA FOTOGRAFICA "I NIELLESI NEL '900"

Domenica 27 ottobre, dalle ore 15 alle 18, nella Confraternita di Sant'Antonio Abate, aperta la mostra "Come eravamo... . I niellesi nel '900", un viaggio nel tempo con l'esposizione di immagini di eventi, tradizioni, memorie e persone che raccontano la storia del paese. Ingresso è a offerta libera. Info: https://www.comune.niellatanaro.cn.it/

***

RIFREDDO

NOTTI DELLE STREGHE

Sabato 26 e domenica 27 ottobre tornano le “Notti delle Streghe” e la Sagra d’Autunno. Info: www.lenottidellestreghe.it

***

ROBILANTE

CASTAGNATA AVIS

Domenica 27 ottobre dalle ore 14.30 in piazza Olivero, Castagnata solidale promossa dall’AVIS comunale. Animazione musicale, vendita prodotti locali e musei del paese aperti. I fondi raccolti andranno all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

***

ROCCAVIONE

TREKKING DEL FOLIAGE

Sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 15, a Roccavione "Trekking del foliage", un percorso di 9,2 km tra affacci panoramici e sorgenti di bassa valle. Ritrovo presso Giardin d'Ara. Ingresso 8 euro. Info: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx.

ROCCAVIONE

BISCOTTI MOSTRUOSI

Sabato 26 ottobre dalle 9 alle 11 la Pro Loco organizza il laboratorio “Biscotti Mostruosi”, presso bocciofila comunale. Info: 348/52.82.425.

***

RODDI

VISITE E PRANZO AL CASTELLO

Domenica 27 ottobre in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Barolo & Castles Foundation proporrà visite guidate del Castello di Roddi che culmineranno in suggestivi pranzi della tradizione presso la pertinenza del maniero. Visita guidata a scelta alle ore 11.30 o alle ore 14.30. Pranzo alle ore 12.30 su prenotazione. Costo: 60 euro. Info: https://www.fieradeltartufo.org/categorie-eventi/visita-e-pranzo-al-castello-di-roddi/.

***

SALUZZO

IL PAIOLO DELLA STREGA

Domenica 27 ottobre alle ore 16.30 la Castiglia di Saluzzo apre le porte ad apprendisti maghi e aspiranti streghe che vogliano imparare tutti i segreti delle pozioni magiche. I piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta di erbe, frutti e altre sostanze naturali che sapientemente mescolati, pestati e cotti daranno vita a intingoli e strani intrugli dai poteri miracolosi. Costo attività 5 euro a partecipante con possibilità per gli accompagnatori di visitare i Musei della Castiglia con biglietto a tariffa ridotta. L’attività è dedicata a bambini dai 4 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria a musakids@itur.it o messaggio WhatsApp al 329/39.40.334.

***

SAVIGLIANO

MUSEO FERROVIARIO

Sabato 26 ottobre, alle ore 15, il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano invita grandi e piccini ad "Halloween al Museo Ferroviario", iniziativa dedicata alla festa più spaventosa dell'anno con visita guidata in maschera e laboratorio creativo per i bambini dai 3 ai 10 anni a cura di "Voci di mamme". Il costo dell'ingresso è di 5 euro. Per info e prenotazioni: 348/78.32.848 – 340/76.38.585 oppure savigliano@museoferroviariopiemontese.it

***

VICOFORTE

MERAVIGLIE E MIRACOLI

Domenica 27 ottobre al santuario di Vicoforte nella cappella di San Benedetto (la cappella a destra del pilone) si terrà la mostra "Meraviglie e miracoli dell'immagine della beata Vergine del Mondovì a Vico", incentrata su stampe, dipinti e oggetti che riproducono la storia del pilone, documentando la straordinaria diffusione di esso. Mostra visitabile negli orari di apertura del Santuario. Info: 0174/565.555.

***

VINADIO

FIERA DEI SANTI

Sabato 26 e domenica 27 ottobre Mostra ovina della razza Sambucana e Fiera dei Santi come da tradizione. La manifestazione vedrà la presenza di circa duecento capi tra pecore, agnelli e arieti di razza Sambucana, appartenenti a una trentina di allevatori locali, che verranno premiati la domenica con le “sounaios”, le campanelle col tradizionale collare in legno. Oltre all’esposizione ovina e alla grande mostra mercato di prodotti locali, sono previsti diversi momenti di incontro e intrattenimento. Visite gratuite alle mostre nel Forte Albertino. Visite guidate a pagamento alle 11 -14 -15.30 -17 Info: Unione Montana della Valle Stura 0171/955555 www.fortedivinadio.com.

***

LOCALITÀ VARIE

ITINERARI DEL SACRO

Domenica 27 ottobre 7a edizione di “Itinerari del Sacro”, con l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Con il loro prezioso contributo, chiese, santuari e piccole cappelle si svelano al visitatore, al quale viene offerta l’opportunità di conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia di Cuneo.

Alba Chiesa di San Giovanni Battista, con visite gratuite a cura dei Volontari per l'Arte programmate per sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 15 alle 18.

Cherasco: Chiesa di Sant’Agostino, sabato 26 ottobre dalle ore 15 alle 18

Domenica 27 ottobre dalle ore 9.30 alle 11.30 Informazioni: tel. 340 06 82 404. Chiesa di Sant’Iffredo, Museo Diocesano domenica 27 ottobre dalle 15.30 alle 18

Informazioni e prenotazioni: tel. 0172/427050

Guarene: Confraternita SS. Annunziata sabato 26 ottobre dalle 15 alle 18.

Domenica 27 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Informazioni: tel. 0173/611103

Rodello: Museo di Arte Sacra contemporanea, Chiesa dell’Immacolata

Sabato 26 ottobre dalle ore 15 alle 18. Domenica 27 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Santa Vittoria d'Alba: Oratorio di San Francesco, domenica dalle 14.30 alle 18.30

Informazioni: tel. 339.78 29 641.