Il 3 novembre visita ai “Depositi aperti” del Museo Eusebio di Alba

Il Museo apre al pubblico i suoi depositi sotterranei con una visita guidata che illustra i reperti archeologici e antropologici provenienti dagli scavi albesi che, per ragioni di conservazione e spazio, non possono essere esposti nelle sale museali. Sarà inoltre l’occasione per conoscere da vicino il lavoro del conservatore museale che studia, cataloga e si prende cura dei reperti materiali e dei resti umani antichi provenienti dagli scavi albesi. I depositi ospitano la sezione di Antropologia che conserva, documenta e valorizza le testimonianze delle caratteristiche biologiche e culturali delle popolazioni locali dalla Preistoria al Medioevo. Nei sotterranei del museo è inoltre conservata una porzione della fognatura della città romana, che in tale occasione si potrà osservare da vicino.

La visita continua alla “Città Invisibile”, sito archeologico musealizzato posto sotto la piazza Risorgimento, che conserva consistenti resti delle case-torri di epoca medievale ed alcune tracce del foro di Alba Pompeia.

Prima e dopo la visita guidata è possibile visitare il Museo in autonomia.

Partecipazione al costo del biglietto del Museo: intero € 3; ridotto € 1; gratuito per possessori Abbonamento Musei e bambini fino a 10 anni.

Per info e prenotazioni: Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” Via Vittorio Emanuele II, 19 – Alba museo@comune.alba.cn.it