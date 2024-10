Mondovì, merenda d’autunno con gli Alpini all’asilo nido comunale “Nidomondo”

Un momento di condivisione e di crescita collettiva, ma soprattutto l’occasione per accrescere i legami interpersonali nel nome della convivialità e dell’amicizia. Con questo spirito lo scorso 22 ottobre si è svolta presso l’asilo nido comunale “Nidomondo” di Mondovì la cosiddetta “merenda d’autunno”, pensata per i bambini frequentanti la struttura e per le loro famiglie. Grazie alla disponibilità di nonno Beppe e di due volontari della sezione di Mondovì dell’Associazione Nazionale Alpini e alla consueta maestria dei cuochi Anna e Nicola, tutti i presenti hanno potuto degustare torte e caldarroste, prima di lasciare spazio ad un allegro laboratorio a tema autunnale organizzato per l’occasione dalle educatrici.

Un pomeriggio intenso e partecipato, insomma, che ha sottolineato l’importanza di simili momenti informali e aggregativi, capaci di accrescere la predisposizione inclusiva e comunitaria dei bambini e delle loro famiglie. Un sincero ringraziamento a tutti gli intervenuti e, in particolare, ai volontari dell’ANA, da parte della direttrice, Nadia Bormioli, e dell’intero staff educativo.