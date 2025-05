Mondovì, gli alunni della terza "Cordero" in visita di istruzione a Padova

Due giorni all’insegna della cultura e soprattutto della condivisione per gli 89 studenti della classe 3ª dell’Istituto Comprensivo Mondovì 2 – "Cordero", che hanno vissuto una coinvolgente visita d’istruzione nella città di Padova.

Le attività sono state organizzate e sostenute grazie ai fondi del PNRR, che hanno permesso di coprire i costi della trasferta garantendo a tutti la possibilità di partecipare. I ragazzi, in questi due giorni, si sono distinti per correttezza, senso di responsabilità ed educazione, dimostrando quanto la fiducia riposta in loro dalla scuola fosse ben riposta.

"Siete stati autori di un’altra bella pagina di cronaca bianca – dicono con orgoglio gli insegnanti accompagnatori – un esempio di esperienze formative vissute di esperienze formative condivise con la scuola ricambiando, e ne eravamo certi, la fiducia in voi. La comunità scolastica, con tutto il profondo significato dello stare insieme ogni giorno, è soprattutto questo: crescere, condividendo".