Trofei MaB UNESCo della riserva della biosfera del Monviso: tre progetti premiati

Lunedì 21 ottobre a Guillestre, durante la tradizionale Foire agricole de la Saint Luc, sono stati premiati i progetti vincitori dell’edizione 2024, l’ottava, Trofei MaB UNESCO della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso. Per la prima volta i vincitori sono tre: la Ferme des Moulins di Arvieux, l’Associazione Architetto Renato Maurino di Ostana e il consorzio formato da Le Plantivore di Château-Ville-Vieille e Torrefazione Caffè Excelsior di Busca. In ragione di un ex aequo nella votazione della giuria il secondo e il terzo progetto si dividono il riconoscimento economico di 1.000€ che viene attribuito ogni anno a ciascuno dei vincitori.

La Ferme des Moulins di Arvieux ha presentato il progetto Atelier pédagogique: l’azienda agricola, specializzata nell'allevamento di capre da latte, sta sviluppando nuove attività educative, tra cui un laboratorio sulla lana delle capre del Kashmir e un orto didattico, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro in montagna.

Il progetto Sirop caffè, presentato congiuntamente da Le Plantivore di Château-Ville-Vieille e Torrefazione Caffè Excelsior di Busca, rappresenta un ottimo esempio di cooperazione transfrontaliera nel settore agroalimentare. L'iniziativa unisce le competenze di due aziende storiche per creare un prodotto innovativo che valorizza il know-how artigianale locale.

Il progetto “Premio Architetto Renato Maurino”, presentato dall’omonima associazione di Ostana, si distingue per il suo impegno nel migliorare il rapporto tra architettura e paesaggio montano e nel corso del 2024 ha coinvolto 40 studenti del Politecnico di Torino che hanno elaborato progetti di recupero urbano per il Comune di Crissolo, contribuendo alle idee sul rinnovamento del tessuto edilizio alpino.

La premiazione di questi progetti conferma ancora una volta l'importanza di sostenere progetti che uniscono l'innovazione alla tradizione, la tutela ambientale al progresso economico, applicando in pieno il dettato UNESCO di convivenza tra “man and biosphere”, ovvero esseri umani e ambiente naturale. La Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso guarda dunque al futuro, specialmente in un anno come questo nel quale è stato da poco presentato come è noto il dossier di revisione periodica del riconoscimento UNESCO a dieci anni dal suo conseguimento, nel rispetto della storia del suo territorio e delle sue peculiarità ambientali e culturali.

L’Atelier pédagogique à la ferme des Moulins rappresenta un esempio virtuoso di diversificazione delle attività agricole in montagna. Insediatisi nell'aprile 2023 ad Arvieux, i gestori della Ferme des Moulins hanno rilevato un allevamento di capre da latte, continuando la produzione di formaggi e ampliando l'offerta con attività didattiche innovative. Il progetto premiato prevede lo sviluppo di un laboratorio sulla lana, valorizzando la presenza nell’azienda di 10 capre del Kashmir, e la creazione di un orto didattico. L'iniziativa si basa su una solida esperienza nell'educazione ambientale e propone inoltre attività pratiche che permettono ai partecipanti di sperimentare in prima persona il mestiere dell'allevatore: dall'alimentazione dei capretti alla mungitura, dalla produzione del formaggio alla scoperta della vita in stalla attraverso giochi investigativi e cooperativi. Il progetto mira a creare nuove opportunità di lavoro, con l'obiettivo di passare dagli attuali due a quattro soci, più un dipendente stagionale, nei prossimi due-tre anni.

Il progetto Sirop caffè nasce dalla collaborazione tra due realtà imprenditoriali radicate nel territorio transfrontaliero della Riserva della Biosfera: gli artigiani della raccolta e trasformazione di piante officinali e frutta Le Plantivore e la Torrefazione Caffè Excelsior. L’iniziativa rappresenta una naturale evoluzione del lavoro svolto dai Parchi del Queyras e del Monviso nell'ambito del progetto ALCOTRA Terres Monviso - Economie verdi. Attualmente in fase di ricerca e sviluppo, con una commercializzazione prevista nei prossimi 3-4 mesi, il progetto mira a creare uno sciroppo di caffè sano e naturale, privo di additivi e coloranti. La partnership tra le due aziende, che insieme danno lavoro a oltre 25 persone, non si limita alla creazione di un nuovo prodotto, ma intende dimostrare come l'ecosistema della Riserva UNESCO del Monviso possa beneficiare di sinergie economiche innovative. La veste grafica del prodotto valorizzerà artisticamente il Monviso come simbolo del territorio, sottolineando l'appartenenza alla Riserva della Biosfera e all'Europa.