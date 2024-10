“Ama la carne”: ad Alba si esaltano le qualità della sottorazza albese [VIDEO]

Domenica 27 ottobre, in piazza Pertinace ad Alba, si è svolto un evento di promozione dei macellai albesi, che hanno proposto un importante momento di incontro con i consumatori e prelibati menu a base di carne, accompagnati dal pane dei panificatori albesi.

Il direttore di ACA Alba Fabrizio Pace ha aggiunto: “Per noi la manifestazione riveste un momento importante per la promozione di un prodotto d’eccellenza, e coinvolge macellai e panettieri di Alba. Siamo gli unici a presentare la sottorazza albese Fassona come un piatto crudo, iconico, grazie alla grande qualità di questa carne, e tutto questo grazie agli allevatori e ai macellai che mi onoro di rappresentare: il loro lavoro ci consente di portare sulle nostre tavole un piatto eccezionale”.