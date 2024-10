Una torta per 600 amici per festeggiare i 50 anni del gruppo Sbandieratori Città di Alba

Tre ore di grande spettacolo per il numeroso pubblico che ha gremito Piazza Risorgimento con un momento particolarmente emozionante nell’esibizione dei più giovani, a partire dal piccolo virtuoso Riccardo di soli 9 anni. Chiusura d’obbligo con il numero ormai celebre in Italia e in Europa degli “Arrotolati”, le bandiere piene di coriandoli lanciate nel cielo di piazza Risorgimento in una piazza con oltre 150 sbandieratori in omaggio al gruppo albese, prima del taglio della torta per concludere in dolcezza e con un brindisi una giornata che rimarrà nella storia del Gruppo Sbandieratori Città di Alba.